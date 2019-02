Marella Agnelli è morta La vedova dell' avvocato Gianni Agnelli aveva 92 anni

huffingtonpost

: Morta Marella Agnelli, la moglie di Giovanni Agnelli - Corriere : Morta Marella Agnelli, la moglie di Giovanni Agnelli - repubblica : ?? E' morta Marella Agnelli - chedisagio : ?? È morta Marella Agnelli, moglie di Giovanni -

(Di sabato 23 febbraio 2019) DonnaCaracciolo di Castagneto, moglieGiov, è mancata oggi nella sua casa di Torino. Lo annuncia la famiglia.92. I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata.Nasce a Firenze il 4 maggio 1927. Il padre, Filippo Caracciolo Principe di Castagneto, scrittore saggista e diplomatico, alla finea seconda Guerra Mondiale ebbe l'incarico di Sottosegretario di Governo e successivamente ricoprì la carica di Segretario Generale del Consiglio d'Europa; la madre, Margaret Clarke, nacque nell'Illinois.Dopo aver seguito gli studi superiori e conseguito il diploma in Svizzera,ha frequentato 'l'Académie des Beaux-Arts' e quindi 'l'Académie Julian' di Parigi.Ha iniziato in seguito la sua attività di fotografa a New York quale assistente di Erwin Blumenfeld. Rientrata in Italia, ...