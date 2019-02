Maltempo | vento abbatte muro ad Alvito | due morti nel frusinate

Maltempo - raffiche di vento e gelo. Due feriti nel Napoletano. DIRETTA : Maltempo, raffiche di vento e gelo. Due feriti nel Napoletano. DIRETTA Dopo l'anticipo di primavera il Maltempo è tornato a sferzare l'Italia e in particolare le regioni meridionali. A San Sebastiano al Vesuvio un albero è caduto su un’auto ferendo le due persone a bordo. raffiche di vento e neve anche in pianura. TUTTI GLI ...

Maltempo e vento forte - cade un albero nel Napoletano : due feriti. Prorogata l'allerta meteo : Chiuse scuole, parchi e cimiteri dopo l'allarme della Protezione civile. Incidente nel golfo di Napoli, traghetto urta una nave. Vigili del fuoco al lavoro nel Sannio e in Irpinia

Maltempo - vento forte : incidente tra due navi nel porto di Ischia [VIDEO] : A causa del forte vento si è verificato un incidente tra due navi nel porto di Ischia: la motonave “Don Peppino”, della Gestur, in fase di attracco con grande difficoltà a causa delle avverse condizioni marine, ha impattato contro la prua della motonave “Benito Buono” della Compagnia “Medmar”. La motonave “Benito Buono” ha riportato leggeri danni. Non si registrano feriti. La motonave “Don ...

Maltempo e vento forte : calo delle temperature e neve al Sud - il punto della situazione : Un nucleo di area fredda polare in rapida discesa dai Balcani sta portando a una decisa intensificazione della ventilazione e a precipitazioni sulle regioni del medio versante adriatico e, localmente su quelle meridionali, determinando un marcato calo delle temperature e nevicate fino a quote basse. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione ...

Maltempo e vento forte : danni e disagi al Sud - il punto della situazione : Un nucleo di area fredda polare in rapida discesa dai Balcani sta portando a una decisa intensificazione della ventilazione e a precipitazioni sulle regioni del medio versante adriatico e, localmente su quelle meridionali, determinando un marcato calo delle temperature e nevicate fino a quote basse. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione ...

Maltempo Campania : vento forte nel Golfo di Napoli - interrotti i collegamenti con Ischia : A causa delle forti raffiche di vento che sferzano dalla notte il Golfo di Napoli, quasi tutti i collegamenti marittimi con Ischia e Procida sono stati interrotti. Garantite solo alcune corse di collegamento Casamicciola-Pozzuoli da una motonave “Medmar”. Gestur ha effettuato una corsa da Pozzuoli a Ischia. Fermi gli aliscafi e le navi della compagnia Caremar. L'articolo Maltempo Campania: vento forte nel Golfo di Napoli, interrotti ...

Bari - Maltempo e vento forte : mercantile turco si arena vicino a spiaggia : Il maltempo colpisce in Italia. E mentre su tutta le penisola si abbatte il gelo, un mercantile turco si arena sulla spiaggia a Bari. Si tratta della Efe Murat, da circa un'ora e mezza arenata sul lido "Pane e Pomodoro". Secondo quanto emerge dalle prime informazioni, i marinai non sarebbero riusciti a governare la nave a causa del vento di grecale che soffia impetuoso da stanotte. Il mercantile è partito dal porto di Ortona, in Abruzzo, e ...

Maltempo - vento a Napoli : verso un cambio di percorso per la Family Run Friends : Si va verso un cambio di percorso per la Family Run Friends, camminata ludico-motoria non competitiva di 2,5 km organizzata nell’ambito del programma di iniziative legate alla Napoli City Half Marathon e prevista domani, sabato 23 febbraio, negli spazi della Mostra d’Oltremare e dell’Edenlandia. Alla luce dell’ordinanza del sindaco Luigi de Magistris che prevede la chiusura di scuole, cimiteri e parchi nella giornata di ...

Maltempo Campania : domani sabato 23 Febbraio 2019 scuole chiuse a Napoli - Benevento e nell’area Vesuviana : domani scuole di ogni ordine e grado chiuse a Napoli e a Benevento a causa del Maltempo. Lo hanno deciso i rispettivi Sindaci in considerazione dell’allerta meteo della Protezione civile che prevede a partire dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani vento forte e persistente ed un brusco abbassamento delle temperature. Resteranno chiusi anche il Cimitero e la Villa comunale “per la presenza di alberi ad alto fusto che per ...

Maltempo Campania : forte vento a Sud di Salerno - Vigili del Fuoco al lavoro : Diversi interventi dei Vigili del Fuoco nel Vallo di Diano e nell’area del Bussento, a sud di Salerno, a causa delle forti raffiche di vento che hanno provocato, tra l’altro, la caduta di alberi, di pali della luce e cartelloni stradali. Sulla Strada Statale Bussentina, arteria che collega il Valdiano con il Golfo di Policastro, nei pressi dello svincolo per Caselle in Pittari, un’auto in transito è stata distrutta da un grosso ...

Maltempo - vento forte in Calabria : crollata l’antenna radio della Capitaneria di porto di Crotone : Forti raffiche di vento si registrano in Calabria dalla serata di ieri: danni e disagi in provincia di Crotone, in particolare nei centri abitati della costa. Il vento ha provocato il crollo dell’antenna radio della Capitaneria di porto e sradicato il cancello d’ingresso della caserma. Il traliccio che sorregge l’antenna è stato recuperato dai Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. Le forti raffiche hanno anche ...

Maltempo - vento forte a Taranto : crolla pinnacolo della chiesa di Massafra : Forti raffiche di vento si registrano in queste ore nella provincia di Taranto: nel centro storico di Massafra è crollato uno dei 4 pinnacoli della chiesa di San Benedetto, che risale all’epoca del 1600 ed è di origine barocca. I frammenti sono caduti sull’asfalto. Nei mesi scorsi i cittadini avessero segnalato una sorta di “assottigliamento” della parte crollata. L'articolo Maltempo, vento forte a Taranto: crolla ...

Maltempo Emilia Romagna - la Regione : alle prese con un evento straordinario : L’argine a Castel Maggiore ricostruito e rimesso in sicurezza in sei giorni e via Lame, la strada che corre parallela al fiume, distrutta e interrotta, anch’essa ripristinata e riaperta al traffico entro questa settimana. Con una lunga relazione in assemblea legislativa questa mattina l’assessore regionale alla Protezione civile e Difesa del suolo dell’Emilia-Romagna, Paola Gazzolo, ha illustrato le cause e gli interventi ...

Maltempo : neve e vento sulle strade laziali - attivi spazzaneve e spargisale : Astral Infomobilità rende noto che si registrano “neve e ghiaccio sulle strade regionali 666 di Sora e 509 di Forca d’Acero dove sono attivi mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa. L’azienda invita a prestare particolare attenzione sulla 509 dove si segnala anche vento forte in vari tratti dal km 20+000 al km 9+680.” L'articolo Maltempo: neve e vento sulle strade laziali, attivi spazzaneve e spargisale sembra essere ...