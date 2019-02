Maltempo Sicilia | fulmine danneggia l’orologio della Chiesa Madre a Balestrate

Maltempo - forte vento in Sicilia : vola il tetto del palazzo dello sport a Trapani - voli dirottati a Palermo : Il Maltempo che ha investito la Sicilia Occidentale, con raffiche di vento da nord-nord est che in alcune zone hanno superato i 55 nodi, sta causando numerosi anche nei collegamenti marittimi e aerei. Nel pomeriggio due voli della compagnia Ryanair in arrivo a Trapani, provenienti da Pisa e Bologna, sono stati dirottati nello scalo Falcone-Borsellino di Palermo dove attualmente il traffico prosegue regolarmente. Quindici uomini dei vigili del ...

Maltempo Sicilia - nevica nel Ragusano : venti in aumento e mare in burrasca : Maltempo in Sicilia, interessata da forte vento e abbassamento delle temperature. nevica sull’altipiano Ragusano – Comiso, Chiaramonte, Giarratana – e nel capoluogo. Dalle 14 dopo una mattinata di sole e temperature miti, intensa nevicata a Ragusa dove il primo cittadino Giuseppe Cassì ha attivato il presidio territoriale per il monitoraggio dei punti critici, invitando a prestare massima attenzione agli spostamenti dentro e ...

Maltempo : nevica in Calabria e Sicilia - fiocchi fino in riva al mare : Sabato di freddo e neve in Calabria e Sicilia. Si registrano temperature gelide in tutta la provincia di Cosenza: in Sila la neve è scesa copiosa fin dalla notte, così come sui monti dell’appennino tirrenico. A Cosenza è caduto solo qualche fiocco, sospinto dal forte vento. Sull’Alto Tirreno cosentino la neve ha fatto la sua comparsa anche in riva al mare. nevicare anche nelle Eolie: imbiancate le cime delle isole Salina, Stromboli e ...

Maltempo - vento forte in Sicilia : vola tetto del palazzetto dello sport - 3 feriti nel Trapanese : Tre persone sono rimaste ferite nel Trapanese, a Paceco, colpite dal tetto del palazzetto dello sport, volato via a causa delle forti raffiche di vento. La struttura è finita all’interno della villa comunale. Il sindaco Giuseppe Scarcella ha allertato i tecnici degli uffici comunali per verificare le condizioni dei feriti e i danni. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e ambulanze del 118. L'articolo Maltempo, vento forte in Sicilia: ...

Maltempo in Sicilia : pioggia - vento di burrasca e freddo. Morti e feriti in Italia : Dopo l'anticipo di primavera il Maltempo è tornato a sferzare l'Italia e in particolare le regioni meridionali e la Sicilia. Ad Alvito il crollo di un muro ha ucciso due persone. A San Sebastiano al ...

Maltempo Sicilia : il Comune di Palerm “attiva il piano operativo per l’emergenza freddo” : L’Assessorato alla Cittadinanza sociale della Sicilia, di concerto con le associazioni che operano sul territorio, fa sapere che “è attivo il piano operativo Emergenza Freddo“. “Sono attivi i servizi di ospitalità notturne per tutti coloro senza fissa dimora che decideranno di chiedere accoglienza e il relativo trasporto dalla strada ai posti al chiuso, in collaborazione con gli enti del terzo settore che gestiscono i ...

Maltempo Sicilia - alluvioni nel Riberese : “Individuate soluzioni” : Due interventi, uno a breve e l’altro a medio termine, per risolvere definitivamente i problemi creati nel Riberese dalle esondazioni del fiume Sosio-Verdura. E’ il risultato dell’incontro organizzato a Palazzo d’Orleans dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, con i sindaci del comprensorio agrigentino e i rappresentanti locali delle associazioni agricole. Erano presenti, per conto ...

Maltempo - paura in Sicilia : fulmine ferma treni sulla linea Messina-Siracusa : Circolazione ferroviaria sospesa dalle 18.20 sulla linea Messina-Siracusa, fra Fiumefreddo e Alcantara, per un guasto alla linea elettrica di alimentazione dei treni, danneggiata da un fulmine. Attivo un servizio sostitutivo con bus fra le stazioni di Taormina e Giarre. I tecnici di Rete ferroviaria italiana sono al lavoro per verificare le condizioni dell’infrastruttura e ripristinare le normali condizioni di circolazione. L'articolo ...

Maltempo Sicilia - Siracusa : al via i lavori di ripristino della viabilità per la Strada Provinciale 45 : Sono in pieno svolgimento i lavori di ripristino della viabilità lungo la Strada Provinciale 45, nel Siracusano, nel tratto fra i Comuni di Cassaro e Ferla. Una frana, dopo il Maltempo di dicembre, aveva interrotto la fondamentale arteria nella Valle dell’Anapo, allungando tempi di percorrenza e mettendo a dura prova cittadini e imprese. Gli interventi hanno preso il via grazie a uno stanziamento di 209mila euro da parte ...

Maltempo Sicilia - esondazione del fiume Mazaro : lunedì vertice alla Regione : Tornerà a riunirsi lunedì prossimo, alle 11, il tavolo tecnico insediato a palazzo d’Orleans dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci per individuare una soluzione definitiva che consenta di procedere al dragaggio del porto canale e della foce del fiume Màzaro di Mazara del Vallo, nel Trapanese. All’incontro prenderanno parte i vertici dell’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, della Protezione civile ...

Maltempo Sicilia - Musumeci : “15 interventi per alluvione nel Siracurano” : “Dopo il nubifragio dell’ottobre scorso, il Governo regionale si è attivato immediatamente per aiutare le zone colpite a risollevarsi. A tutte le province dell’Isola, nessuna esclusa, abbiamo rivolto la stessa attenzione”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, aggiungendo: “Per quanto riguarda il Siracusano, già una settimana dopo la catastrofica alluvione sono stati avviati ben quindici ...

Maltempo Sicilia - danni dopo l’alluvione : Musumeci incontra i Sindaci del Riberese : Incontro tra il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, e i Sindaci del comprensorio agricolo ed irriguo di Ribera (Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Lucca Sicula, Ribera, Sciacca e Villafranca Sicula). Sul tappeto il tema dei danni causati dall’alluvione del 2 e 3 novembre scorso al comparto agricolo. Il vertice è in programma lunedì 18 febbraio, alle 18, a Palazzo d’Orleans, sede della Presidenza della Regione ...

Maltempo in Sicilia : pioggia - allagamenti e frane. Egadi ancora isolate : Continuano i danni del Maltempo in Sicilia. La pioggia e il vento di burrasca hanno causato allagamenti e frane. Ieri è stata chiusa per alcune ore l'A18. Frane nel messinese, con due famiglie ...

Maltempo Sicilia : a Siracusa esonda il fiume Anapo - chiusi tratti stradali : Ancora una giornata di Maltempo in Sicilia, con piogge e forte vento in diverse parti della regione. Il Maltempo che si sta abbattendo a Siracusa ha causato l’esondazione del fiume Anapo, alla periferia sud del capoluogo. La Protezione civile ha disposto, per motivi di sicurezza, la chiusura di due tratti di strada in entrambe le direzioni. In particolare, il blocco ai mezzi ha interessato contrada Case bianche e il ponte Capocorso. Chiuso ...