Maltempo | mercantile turco arenato sul litorale di Bari

(Di sabato 23 febbraio 2019)la Efe Murat di Istanbul, naveturca, spinta dalle raffiche di vento e della mareggiata si è arenata sulsud di, all'altezza della spiaggia di Pane e Pomodoro. Sul posto sono al lavoro mezzi della Capitaneria di porto. Un rimorchiatore ha tentato inutilmente di avvicinarsi alla nave per agganciarla e trainarla al largo finendo anch'esso per incagliarsi. Le condizioni del mare non hanno sinora consentito di portare a termine l'operazione. A bordo c'è l'equipaggio. La nave è arenata sul basso fondale sabbioso, questa mattina sbatteva contro la barriera frangiflutti, ora pare completamente adagiata. Le onde forza 5-6 rendono difficoltose le operazioni di soccorso.La nave è partita ieri dal porto di Ortona ed è diretta ad Aliaga in Turchia. Ad Ortona ilha scaricato una partita di grano. In tutto sono 15 i componenti ...