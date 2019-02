Maltempo | freddo e raffiche di vento | torna l' inverno | quattro morti nel Lazio - FOTO E

Maltempo - ondata di freddo dalla Russia : torna l'inverno al Centro-Sud : torna il Maltempo al Centrosud, con freddo e raffiche di vento che hanno provocato danni, disagi e, purtroppo, anche vittime: 3 morti nel Lazio. L'ondata di gelo che dalla Russia è dilagata sui ...

Maltempo in Sicilia : pioggia - vento di burrasca e freddo. Morti e feriti in Italia : Dopo l'anticipo di primavera il Maltempo è tornato a sferzare l'Italia e in particolare le regioni meridionali e la Sicilia. Ad Alvito il crollo di un muro ha ucciso due persone. A San Sebastiano al ...

Maltempo Sicilia : il Comune di Palerm “attiva il piano operativo per l’emergenza freddo” : L’Assessorato alla Cittadinanza sociale della Sicilia, di concerto con le associazioni che operano sul territorio, fa sapere che “è attivo il piano operativo Emergenza Freddo“. “Sono attivi i servizi di ospitalità notturne per tutti coloro senza fissa dimora che decideranno di chiedere accoglienza e il relativo trasporto dalla strada ai posti al chiuso, in collaborazione con gli enti del terzo settore che gestiscono i ...

Maltempo : ondata di freddo al centro-sud e nevicate durante il fine settimana : Il freddo inverno sembra non voler abbandonare l’Italia e la primavera sembra essere ancora piuttosto lontana, specialmente nelle regioni del centro sud che questo weekend del 23 e 24 febbraio saranno colpite da un’ondata di freddo e Maltempo con nevicate sparse, soprattutto nel versante adriatico ma anche in pianura. Gli esperti del meteo sottolineano che dalla prossima settimana le temperature dovrebbero risalire sensibilmente e le condizioni ...

Maltempo - temporali e freddo dai Balcani : attesa neve a Ragusa : Pioggia, freddo e Maltempo in arrivo nelle prossime ore in Sicilia. Lo annunciano le previsioni meteo. temporali e neve a quota bassa anche a Ragusa

Maltempo : fronte freddo in transito al sud. Temporali - grandinate e neve in atto : Come ampiamente previsto una rapida retrogressione di aria fredda sta interessando le regioni del sud Italia nel corso della giornata odierna, mentre il resto della penisola è ben riparata dall'alta...

Maltempo e freddo in Campania : si imbianca il Vesuvio : Dopo i rovesci e i temporali anche intensi di ieri e della notte, la situazione meteorologica in Campania questa mattina è nettamente migliorata. Le schiarite delle ultime ore hanno messo in mostra...

Maltempo Liguria : dopo il freddo arriva la neve - nuovo colpo per verdure e ortaggi : In Liguria dopo il freddo è arrivata la neve a colpire soprattutto le zone dell’entroterra, dove le perdite di verdure e ortaggi vanno a sommarsi a quelle di inizio anno: lo rileva Coldiretti Liguria. L’inizio del 2019 caratterizzato da Maltempo fa sentire le gravi conseguenze della diminuzione di prodotto Made in Italy anche sul carrello della spesa degli italiani. Nei campi della Liguria è corsa contro il tempo per raccogliere le ...

Meteo - la settimana inizia col Maltempo : pioggia al sud. E da venerdì arriva il freddo polare : Tornerà il sole a Nord mentre il maltempo si sposterà verso le regioni meridionali. Non sono previste nuove irruzioni di aria gelida o nevicate fino a bassa quota, ma da venerdì 8 lo scenario cambierà nuovamente.Continua a leggere

Maltempo Sardegna : “Allevatori senza gasolio agriccolo - col freddo consumi record” : “Ancora ritardi sull’assegnazione del gasolio agricolo. Le basse temperature dei giorni scorsi hanno messo ancora di più in evidenza un altro problema del mondo delle campagne, prigioniero della burocrazia e di meccanismi aggrovigliati di cui sembra non si riesca a venirne a capo nonostante la buona volontà e la collaborazione dei dirigenti di Argea”. E’ quanto spiega Coldiretti Sardegna in merito ai ritardi ...

