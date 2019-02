Maltempo | forte vento a Pozzuoli | il sindaco chiude lo stadio ‘Conte’

Maltempo in Italia - vento forte e gelo : vittime e disagi in diverse città. FOTO : Maltempo in Italia, vento forte e gelo: vittime e disagi in diverse città. FOTO Le raffiche di vento gelido stanno spazzando il Centro e il Sud. Due morti ad Alvito, nel Frusinate, per il crollo di un muro e uno a Guidonia per la caduta di un albero (IL LIVEBLOG ). Un mercantile si è arenato sul litorale di Bari, due navi si sono ...

Maltempo - vento forte in Sicilia : vola tetto del palazzetto dello sport - 3 feriti nel Trapanese : Tre persone sono rimaste ferite nel Trapanese, a Paceco, colpite dal tetto del palazzetto dello sport, volato via a causa delle forti raffiche di vento. La struttura è finita all’interno della villa comunale. Il sindaco Giuseppe Scarcella ha allertato i tecnici degli uffici comunali per verificare le condizioni dei feriti e i danni. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e ambulanze del 118. L'articolo Maltempo, vento forte in Sicilia: ...

Maltempo - vento forte a Roma : si stacca insegna - ferita donna : Vicino Roma una donna è rimasta ferita, colpita da un’insegna pubblicitaria di un negozio che si è staccata a causa del vento forte. Sul posto i carabinieri della stazione di Fiano Romano. La 70enne è stata trasportata in ospedale, ma non sarebbe grave. Diversi gli alberi caduti stamattina a causa del vento forte vicino Roma (a Genzano, a Marino e Guidonia). L'articolo Maltempo, vento forte a Roma: si stacca insegna, ferita donna sembra ...

Maltempo : tre morti per il forte vento nel Lazio : Il Maltempo ha provocato la morte di tre persone nel Lazio: due nel Frusinate e una a Guidonia. Ad Alvito in via Colle Mattarino poco dopo le 10 a causa del forte vento è crollato un muro alto due ...

Maltempo e vento forte : danni a Napoli - cadono alberi e calcinacci : Molti danni si stanno registrando dalle prime ore di stamani a causa delle avverse condizioni meteo che hanno indotto l’Amministrazione a chiudere le scuole i parchi ed i cimiteri cittadini: lo si legge in una nota del Comune di Napoli. Il Comitato operativo di Palazzo San Giacomo coordinato dal Sindaco de Magistris con l’assessore Clemente è riunito permanentemente e rinnova il pressante invito alla cittadinanza a limitare gli spostamenti ...

Maltempo : crolla un muro per il forte vento - due morti nel Frusinate : Il Maltempo ha provocato la morte di due persone nel Frusinate. La tragedia è avvenuta ad Alvito in via Colle Mattarino poco dopo le 10 quando a causa del forte vento è crollato un muro alto due metri circa. Quattro le persone investite dalle macerie: Guido Albassi 71 anni di Veroli; Carlo Diana 73 anni di Alvito; Vincenzo Diana 77 anni di Alvito e Franco Seppero 70 anni di Veroli. Albassi e Carlo Diana sono morti sul colpo. Vincenzo ...

Maltempo e vento forte - cade un albero nel Napoletano : due feriti. Prorogata l'allerta meteo : Chiuse scuole, parchi e cimiteri dopo l'allarme della Protezione civile. Incidente nel golfo di Napoli, traghetto urta una nave. Vigili del fuoco al lavoro nel Sannio e in Irpinia

Maltempo - vento forte : incidente tra due navi nel porto di Ischia [VIDEO] : A causa del forte vento si è verificato un incidente tra due navi nel porto di Ischia: la motonave “Don Peppino”, della Gestur, in fase di attracco con grande difficoltà a causa delle avverse condizioni marine, ha impattato contro la prua della motonave “Benito Buono” della Compagnia “Medmar”. La motonave “Benito Buono” ha riportato leggeri danni. Non si registrano feriti. La motonave “Don ...

Maltempo e vento forte : calo delle temperature e neve al Sud - il punto della situazione : Un nucleo di area fredda polare in rapida discesa dai Balcani sta portando a una decisa intensificazione della ventilazione e a precipitazioni sulle regioni del medio versante adriatico e, localmente su quelle meridionali, determinando un marcato calo delle temperature e nevicate fino a quote basse. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione ...

Maltempo e vento forte : danni e disagi al Sud - il punto della situazione : Un nucleo di area fredda polare in rapida discesa dai Balcani sta portando a una decisa intensificazione della ventilazione e a precipitazioni sulle regioni del medio versante adriatico e, localmente su quelle meridionali, determinando un marcato calo delle temperature e nevicate fino a quote basse. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione ...

Maltempo Campania : vento forte nel Golfo di Napoli - interrotti i collegamenti con Ischia : A causa delle forti raffiche di vento che sferzano dalla notte il Golfo di Napoli, quasi tutti i collegamenti marittimi con Ischia e Procida sono stati interrotti. Garantite solo alcune corse di collegamento Casamicciola-Pozzuoli da una motonave “Medmar”. Gestur ha effettuato una corsa da Pozzuoli a Ischia. Fermi gli aliscafi e le navi della compagnia Caremar. L'articolo Maltempo Campania: vento forte nel Golfo di Napoli, interrotti ...

Bari - Maltempo e vento forte : mercantile turco si arena vicino a spiaggia : Il maltempo colpisce in Italia. E mentre su tutta le penisola si abbatte il gelo, un mercantile turco si arena sulla spiaggia a Bari. Si tratta della Efe Murat, da circa un'ora e mezza arenata sul lido "Pane e Pomodoro". Secondo quanto emerge dalle prime informazioni, i marinai non sarebbero riusciti a governare la nave a causa del vento di grecale che soffia impetuoso da stanotte. Il mercantile è partito dal porto di Ortona, in Abruzzo, e ...

Maltempo Campania : forte vento a Sud di Salerno - Vigili del Fuoco al lavoro : Diversi interventi dei Vigili del Fuoco nel Vallo di Diano e nell’area del Bussento, a sud di Salerno, a causa delle forti raffiche di vento che hanno provocato, tra l’altro, la caduta di alberi, di pali della luce e cartelloni stradali. Sulla Strada Statale Bussentina, arteria che collega il Valdiano con il Golfo di Policastro, nei pressi dello svincolo per Caselle in Pittari, un’auto in transito è stata distrutta da un grosso ...

Maltempo Campania : forte vendo a Sud di Salerno - Vigili del Fuoco al lavoro : Diversi interventi dei Vigili del Fuoco nel Vallo di Diano e nell’area del Bussento, a sud di Salerno, a causa delle forti raffiche di vento che hanno provocato, tra l’altro, la caduta di alberi, di pali della luce e cartelloni stradali. Sulla Strada Statale Bussentina, arteria che collega il Valdiano con il Golfo di Policastro, nei pressi dello svincolo per Caselle in Pittari, un’auto in transito è stata distrutta da un grosso ...