Maltempo | emergenza a Roma | “Massima attenzione nelle aree alberate | parchi e cimiteri

Maltempo Sicilia : il Comune di Palerm “attiva il piano operativo per l’emergenza freddo” : L’Assessorato alla Cittadinanza sociale della Sicilia, di concerto con le associazioni che operano sul territorio, fa sapere che “è attivo il piano operativo Emergenza Freddo“. “Sono attivi i servizi di ospitalità notturne per tutti coloro senza fissa dimora che decideranno di chiedere accoglienza e il relativo trasporto dalla strada ai posti al chiuso, in collaborazione con gli enti del terzo settore che gestiscono i ...

Maltempo Veneto : 1 - 7 miliardi di danni - ora emergenza valanghe : “Per fronteggiare gli enormi danni causati dall’uragano che ha devastato il Veneto a fine ottobre ci sono già un miliardo e 50 milioni di risorse garantite, che saranno immediatamente spendibili perché affidate alla Protezione civile. Per saldare, quindi, il conto conto totale dei danni mancherebbero 600 milioni”: il bilancio delle risorse stanziate rispetto alla quantificazione dei danni subiti è il dato messo in evidenza dal presidente della ...

Maltempo Emilia Romagna : firmata richiesta di stato d’emergenza nazionale per i danni : Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha firmato questa mattina la richiesta di stato d’emergenza nazionale per i danni causati dal Maltempo nell’ultimo fine settimana, subito dopo inviata al Governo. A una prima stima, i danni superano i 22 milioni di euro: si tratta delle spese per soccorso, assistenza alla popolazione e ai cittadini, interventi di somma urgenza eseguiti o in corso. Quella definitiva verrà completata ...

Maltempo - terminata la fase di emergenza in Emilia-Romagna : inizia la conta dei danni : “Un grazie a tutti coloro che hanno prestato soccorso e che sono tuttora al lavoro per gli interventi di emergenza e per riportare la situazione a un minimo di normalità. Insieme alle Prefetture, alle Forze dell’Ordine, ai Carabinieri, ai Vigili del fuoco, alle Polizie locali e a tutto il sistema di Protezione civile, moltiplicheremo gli sforzi, oltre a quello che si sta facendo: su questo siamo vicino alle sindache e ai sindaci dei Comuni ...

Maltempo : nei Balcani resta l’emergenza inondazioni : In larga parte dei Balcani permane l’emergenza per il pericolo di acqua alta, inondazioni e frane conseguenza delle piogge insistenti e del repentino scioglimento della grande quantita’ di neve caduta a fine gennaio. Le situazioni piu’ critiche sono segnalate oggi in Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia, con lo straripamento di fiumi e torrenti che hanno reso necessario evacuare gli abitanti di villaggi rimasti ...

Maltempo - il Prefetto di Bologna : “L’emergenza sta cessando - tempi brevi per il ripristino” : “Tra la sicurezza e anche l’attenzione alle persone l’emergenza, incrocerei le dita, ma potremmo ritenere che stia cessando”. Cosi’ il Prefetto di Bologna, Patrizia Impresa, al termine del vertice in Prefettura con Protezione civile, Regione, Comuni e forze dell’ordine, sull’esondazione del Reno che ha colpito la Bassa Bolognese. “Fuori casa – ha detto il Prefetto – rimangono ancora ...

Maltempo - Bonaccini : “Chiederò lo stato di emergenza in Emilia Romagna” : La Regione Emilia-Romagna chiedera’ lo stato di emergenza per i danni del Maltempo. Lo ha annunciato il presidente Stefano Bonaccini al termine di un vertice in Prefettura a Bologna insieme ai sindaci dei Comuni interessati, forze dell’ordine, collegati in video col Dipartimento di Protezione civile nazionale. La richiesta riguardera’ in primis la Bassa Bolognese colpita dall’esondazione del Reno, ma anche il Piacentino ...

Maltempo - allarme ad Argelato : "Siamo sott'acqua". Bonaccini : "Stato d'emergenza" : Dopo l'esondazione del Reno, le difficoltà nella Bassa. Coldiretti: "Milioni di euro di danni". Controlli anti sciacallaggio da parte dei carabinieri

Emergenza Maltempo in tutta Italia : frane - allagamenti e rischio valanghe : Fiumi ingrossati in Toscana, Campania e Sardegna. Passi chiusi in Lombardia. iena del Reno, ancora problemi in Emilia Romagna

Maltempo - Confagricoltura Emilia-Romagna : “Non si può vivere e lavorare perennemente nell’emergenza” : “Non si puo’ vivere e lavorare perennemente nell’emergenza. Gli enti territoriali responsabili della manutenzione della rete fluviale devono farsi un esame di coscienza: e’ inaccettabile un cantiere ‘aperto’ nei pressi dell’argine maestro di un fiume in pieno inverno“: lo ha dichiarato oggi la presidente di Confagricoltura Emilia-Romagna, Eugenia Bergamaschi, in riferimento all’esondazione ...

Maltempo - emergenza Reno : nel Reggiano sorvegliati anche il Po e il torrente Enza : Oltre al Po, cresciuto di tre metri nelle ultime 12 ore, il torrente Enza ha sfiorato la soglia d’allarme rosso. In provincia di Reggio Emilia si alza il livello di guardia e i tecnici di Aipo e autorita’ di bacino hanno messo in atto azioni preventive, monitorando fiumi e corsi d’acqua. Il livello del Po si e’ portato da -2 a -1,06 sopra lo zero idrometrico nell’ultima rilevazione delle 17 a Boretto. Ma la soglia ...