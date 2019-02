Maltempo | crollano muri e alberi | tre morti nel Lazio | Troppo vento | Roma

Maltempo al Centro-Sud : crollano muri e alberi - tre morti nel Lazio : Due persone sono morte ad Alvito (Frosinone) per il crollo di un muro di due metri che sarebbe ceduto a causa del Maltempo. La tragedia è capitata in via Colle Mattarino del centro del frusinate. Le vittime sono due anziani di 71 e 73 anni mentre altri due pensionati, di 70 e 76 anni, sono rimasti feriti dal crollo del muro. A preoccupare sono le condizioni del primo, trasportato in eliambulanza in codice rosso a Roma. Il Maltempo, con il ...

Maltempo - è caos a Roma : chiuso il Colosseo - incendio vicino l’argine del Tevere - crollano alberi e cornicioni [LIVE] : Emergenza a Roma dove a causa del Maltempo si sono verificati danni e disagi. “A causa del Maltempo e delle forti raffiche di vento sulla città, è stata disposta la chiusura del Parco archeologico del Colosseo“. Lo annuncia l’account ufficiale Twitter del Parco del Colosseo. Un incendio sta interessando inoltre nel pomeriggio un’estesa area di vegetazione e canneti a ridosso dell’argine del Tevere, all’altezza ...

Maltempo Roma : 6 pini crollano a Sacrofano : Sei pini marittimi alti circa 20 metri sono caduti oggi pomeriggio per il forte vento in via del Vignale nel Comune di Sacrofano a nord di Roma. Secondo quanto si apprende gli alberi sono crollati su un comprensorio dell’Ater ed hanno abbattuto la recinzione e danneggiato 4 automobili in sosta sulla strada. Nessuno e’ rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sacrofano e i Vigili del Fuoco che hanno provveduto alla ...

