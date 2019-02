Maltempo | crolla muro | 2 morti nel Frusinate

Maltempo - a Qualiano crolla una mansarda : I danni da Maltempo nel Napoletano sono ingenti: a Qualiano, in via Pascoli, è crollata un'intera tettoia di un edificio situato nei pressi della scuola Don Bosco; a Calvizzano, invece, guaina e ...

Maltempo - vento forte in Calabria : crollata l’antenna radio della Capitaneria di porto di Crotone : Forti raffiche di vento si registrano in Calabria dalla serata di ieri: danni e disagi in provincia di Crotone, in particolare nei centri abitati della costa. Il vento ha provocato il crollo dell’antenna radio della Capitaneria di porto e sradicato il cancello d’ingresso della caserma. Il traliccio che sorregge l’antenna è stato recuperato dai Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. Le forti raffiche hanno anche ...

Maltempo - vento forte a Taranto : crolla pinnacolo della chiesa di Massafra : Forti raffiche di vento si registrano in queste ore nella provincia di Taranto: nel centro storico di Massafra è crollato uno dei 4 pinnacoli della chiesa di San Benedetto, che risale all’epoca del 1600 ed è di origine barocca. I frammenti sono caduti sull’asfalto. Nei mesi scorsi i cittadini avessero segnalato una sorta di “assottigliamento” della parte crollata. L'articolo Maltempo, vento forte a Taranto: crolla ...

Maltempo Roma : 6 pini crollano a Sacrofano : Sei pini marittimi alti circa 20 metri sono caduti oggi pomeriggio per il forte vento in via del Vignale nel Comune di Sacrofano a nord di Roma. Secondo quanto si apprende gli alberi sono crollati su un comprensorio dell’Ater ed hanno abbattuto la recinzione e danneggiato 4 automobili in sosta sulla strada. Nessuno e’ rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sacrofano e i Vigili del Fuoco che hanno provveduto alla ...

Maltempo Roma - albero crolla vicino la fermata del bus ad Acilia : nessun ferito : Paura a Roma, dove a causa del Maltempo un albero d’alto fusto è caduto questo pomeriggio in via di Saponara all’altezza del civico 209 ad Acilia. L’albero è crollato sulla recinzione di un palazzo spaccandosi in due. Parte del tronco ha occupato il marciapiede in prossimità di una fermata dell’autobus. nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale gruppo X Mare che ...

Diga crollata in Brasile : il bilancio delle vittime sale a 121 - ricerche sospese per Maltempo : Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime del crollo della Diga a Brumadinho, nel Minas Gerais (Brasile): le vittime confermate finora sono 121, e i dispersi 226, lo ha confermato un portavoce dei vigili del fuoco. La pioggia abbattutasi nell’area ha costretto le squadre di soccorso ad interrompere le ricerche di ulteriori vittime: le operazioni ricominceranno non appena le piogge diminuiranno di intensità. Dei 121 corpi finora ...

Forte Maltempo a Ischia : crolla muro a Casamicciola e travolge auto : Pioggia e maltempo a Ischia che hanno causato diversi danni. E’ stato probabilmente il maltempo con gli effetti delle forti piogge delle ultime ore che ha determinato infatti il crollo di un muro di cinta di un’abitazione in zona “San Pasquale” a Casamicciola (Ischia) e che ha investito un’auto in sosta. Il proprietario non si trovava all’interno dell’abitacolo ma nelle vicinanze del terrapieno crollato. ...

Maltempo Sicilia : crolla costone roccioso a Palermo : E’ crollata, a causa del Maltempo, parte del costone tra Baida e Boccadifalco, alla periferia di Palermo. “E’ venuto giu’ come un castello di sabbia, provocando la chiusura al traffico della via Ruffo di Calabria e, soprattutto, mettendo in seria apprensione i residenti della zona“, ha dichiarato Sabrina Figuccia, consigliere comunale dell’Udc. “Stamattina, dopo il crollo del costone su un lungo tratto ...

Maltempo a Modica - traliccio crolla per forte vento : traliccio crolla per il forte vento in un'area privata in contrada Addolorata Mola a Modica. Intervento della Polizia Locale e dei vigili del fuoco