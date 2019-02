Maltempo Balcani | venti da uragano in Dalmazia | raffiche di 191km h a Spalato | danni

Maltempo nei Balcani : venti fortissimi di burrasca - feriti e danni materiali : Fortissime raffiche di vento, anche superiori a 100 km/h nei Balcani occidentali: si registrano disagi nei trasporti, danni materiali, feriti e interruzioni dell’energia elettrica. Particolarmente colpite le regioni costiere della Croazia, Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Kosovo e Serbia. All’alba di oggi a Spalato, in Dalmazia, la bora ha raggiunto i 176 km/h. Vicino Mostar, in Bosnia-Erzegovina, un camion si è ribaltato a causa della ...

Maltempo - temporali e freddo dai Balcani : attesa neve a Ragusa : Pioggia, freddo e Maltempo in arrivo nelle prossime ore in Sicilia. Lo annunciano le previsioni meteo. temporali e neve a quota bassa anche a Ragusa

Maltempo : nei Balcani resta l’emergenza inondazioni : In larga parte dei Balcani permane l’emergenza per il pericolo di acqua alta, inondazioni e frane conseguenza delle piogge insistenti e del repentino scioglimento della grande quantita’ di neve caduta a fine gennaio. Le situazioni piu’ critiche sono segnalate oggi in Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia, con lo straripamento di fiumi e torrenti che hanno reso necessario evacuare gli abitanti di villaggi rimasti ...

Maltempo Balcani : allarme inondazioni per i fiumi in piena : Il repentino aumento delle temperature in tutti i Balcani occidentali, con abbondanti piogge e lo scioglimento delle enormi quantità di neve caduta nei giorni scorsi, stanno creando situazioni di allarme in diversi Paesi della regione dove cresce il livello di fiumi e laghi e si temono inondazioni. Sotto costante osservazione sono i corsi d’acqua in particolare di Slovenia, Bosnia-Erzegovina e Serbia, con le squadre di soccorso del ...

Maltempo Balcani : trasporti in tilt per abbondanti nevicate : Una nuova ondata di abbondanti nevicate ha creato nelle ultime ore seri problemi alla rete di trasporti e comunicazioni in diversi Paesi dei Balcani occidentali. Colpiti in particolare Serbia, Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Kosovo, con il manto di neve fresca che ha raggiunto anche il mezzo metro di altezza. Le nevicate non hanno risparmiato vaste regioni della Croazia, compresa la costa dalmata, dove soffiano forti venti. Numerose arterie ...

Maltempo Balcani : la neve crea problemi in Montenegro e Bosnia : Abbondanti nevicate hanno creato oggi nuovi disagi e problemi alla circolazione nella regione Balcanica, in particolare in Montenegro e Bosnia-Erzegovina. La neve e il ghiaccio sono stati all’origine anche di diversi incidenti stradali, compresi due autobus usciti di strada in Bosnia-Erzegovina con il ferimento di numerose persone. L’aeroporto di Podgorica, la capitale montenegrina, è rimasto aperto a fasi alterne con parecchi voli ...