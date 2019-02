Maltempo Avezzano | donna caduta per una raffica di vento | ferita

Maltempo e ghiaccio sulle strade : allerta del Comune di Avezzano per gelicidio : Allarme ghiaccio ad Avezzano: il Comune ha invitato gli anziani a restare in casa fino a quando la situazione non sarà migliorata. Su strade e marciapiedi persiste la presenza di ghiaccio, a causa delle piogge e delle basse temperature: il fenomeno è noto come gelicidio. Il Comune raccomanda anche massima prudenza sulle strade. Il gelicidio è una precipitazione ghiacciata ben differente da neve e grandine: si tratta proprio letteralmente ...