Maltempo - allerta al Centro-Sud : venti forti e neve anche in pianura : Maltempo, allerta al Centro-Sud: venti forti e neve anche in pianura Peggiorano le condizioni meteo sull’Italia, con un deciso calo delle temperature su gran parte del Paese. La Protezione civile ha diramato l'allerta gialla per Basilicata, Calabria e Sicilia. Scuole chiuse in diversi comuni, tra cui Napoli, Benevento e ...

Maltempo in arrivo al Centro Sud : FS attiva la preallerta dei piani neve e gelo : In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, il Gruppo FS Italiane ha attivato per la giornata di domani, sabato 23 febbraio, la fase di preallerta dei piani neve e gelo in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata. L’offerta ferroviaria è confermata in tutte le regioni. I servizi commerciali potranno essere eventualmente ridotti o subire modifiche in base al peggioramento delle condizioni meteo. Il Gruppo FS Italiane ...

Maltempo - Astral Infomobilità : “Allerta per possibili nevicate da questa sera sulla SS509” : “Attivi mezzi spargisale di Astral spa sulle strade regionali 666 di Sora, 509 di Forca d’Acero, 627 della Vandra. Allerta per possibili nevicate da questa sera sulla 509“: lo comunica Astral Infomobilità. L'articolo Maltempo, Astral Infomobilità: “Allerta per possibili nevicate da questa sera sulla SS509” sembra essere il primo su Meteo Web.

Pesante Maltempo negli USA : 100 milioni di persone sotto allerta meteo - neve a New York : Oltre 100 milioni di persone sono sotto allerta meteo negli Stati Uniti. La tempesta ha colpito prima le Hawaii, poi la neve è arrivata a Seattle, e il maltempo ha attraversato il paese sino al nord-est, con neve e ghiaccio a New York, Boston e Philadelphia. In base a quanto si legge sul sito FlightAware sono già stati cancellati oltre 600 voli da e per gli scali newYorkesi Jfk e La Guardia, e in tutto il paese gli aerei rimasti a terra sono ...

Allerta Meteo Lazio : Maltempo e vento da domani : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse con indicazione che dal mattino di domani, lunedi’ 11 febbraio 2019, e per le successive 12-18 ore si prevedono sul Lazio: venti di burrasca nord-occidentali sui settori costieri. Mareggiate lungo le coste esposte”. Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio. “Il ...

Maltempo - terminata l’allerta rossa in Calabria : disagi contenuti : Si è conclusa l’allerta meteo con codice rosso che ha interessato la Calabria per tutta la giornata di oggi. Il nuovo bollettino diffuso dalla Protezione civile indica, infatti, una riduzione per la serata a codice giallo e verde per domani. Anche la Prefettura di Catanzaro ha preso atto del “miglioramento della fase previsionale e la perdurante assenza di criticità”. In ogni caso, ha sottolineato l’Ufficio territoriale ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : ancora Maltempo e venti di burrasca al Sud [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – L’area depressionaria posizionata sul Mar Ionio, continuerà, nelle prossime ore, a determinare forti venti sulle regioni meridionali dell’Italia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni Meteorologiche avverse che ...

Maltempo - allerta meteo in Sicilia e Calabria : Maltempo, allerta meteo in Sicilia e Calabria Diramata l’allerta rossa in Calabria: scuole chiuse in tutta la fascia ionica e nell’area della Presila. Allagamenti nella notte in provincia di Crotone. A Palermo piove ininterrottamente da ieri. Disposta parziale chiusura dell’A18. A Vulcano frana una parte di ...

Maltempo - Allerta Meteo rossa in Calabria : scuole chiuse in molti Comuni : Allerta Meteo criticità rossa oggi in Calabria: l’avviso della Protezione Civile regionale ha fatto scattare misure di prevenzione, tra cui le scuole chiuse in tutta la fascia ionica e nell’area della Presila. Si registrano mareggiate lungo la costa e allagamenti, sin dalla notte, in provincia di Crotone, dove la SP52 è stata chiusa al traffico. “In relazione ai possibili eventi che potrebbero verificarsi in previsione ...

Maltempo - allerta meteo rossa in Calabria : scuole chiuse in molti Comuni : allerta meteo criticità rossa oggi in Calabria: l’avviso della Protezione Civile regionale ha fatto scattare misure di prevenzione, tra cui le scuole chiuse in tutta la fascia ionica e nell’area della Presila. Si registrano mareggiate lungo la costa e allagamenti, sin dalla notte, in provincia di Crotone, dove la SP52 è stata chiusa al traffico. La prefettura di Catanzaro ha attivato il Centro coordinamento dei soccorsi per ...

Maltempo - temporali e grandinate da Messina a Ragusa : allerta arancione : Maltempo: temporali, grandinate e venti di burrasca per oggi, 5 febbraio in Sicilia. allerta arancione per Ragusa, Siracusa, Catania e Messina.

Maltempo : allerta meteo a Palermo - allagamenti e auto impantanate : Palermo, 5 feb. (AdnKronos) - allagamenti e auto impantanate a Palermo dove piove ininterrottamente da ieri con rovesci e vento forte. I vigili del fuoco sono intervenuti all'alba soprattutto in via Re Ruggero e via Imera, dove si sono verificati allagamenti. Diversi gli automobilisti rimasti blocca