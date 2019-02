Maltempo a Cosenza | il vento sradica un albero che colpisce un passante | il momento

ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 febbraio 2019) Ilche ha colpito il Centro e il Sud Italia ha rischiato di provocare seri danni a Castrovillari, in provincia di, dove un uomo è stato colpito da unto dal. Nel video, ildell’incidente ripreso dalla telecamera di videosorveglianza di una tabaccheria in viale del Lavoro.Video FacebookL'articolo, iluncheun: ildell’incidente proviene da Il Fatto Quotidiano.