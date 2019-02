Madrid | figlio uccide la madre a seguito dell' ennesimo litigio | poi la mangia

Blastingnews

(Di sabato 23 febbraio 2019) Quella che giunge daè un’agghiacciante vicenda di cannibalismo. La polizia, infatti, dopo aver fatto irruzione nell’appartamento di una donna scomparsa da giorni, si è ritrovata dinanzi a una macabra scoperta: un 26enne ha prima ucciso la, l’ha smembrata, dividendo il corpo in pezzi sparsi per casa e l’ha poita con l’aiuto del suo cane.I fatti La scomparsaa 66enne Maria Soledad Gomez, questo il nomeuccisa, è stata portata alla luce dalla denuncia di un’amicaa donna che era preoccupata di non averla più sentita da ormai un mese. La polizia – secondo il giornale El Pais – allertata dalla denuncia, si è così recata all’abitazione dove viveva con il26enne, Alberto Sanchez Gomez.Dopo aver insistito per entrare, la scena che si sono ritrovati dinanzi è stata raccapricciante a tal punto che uno dei ...