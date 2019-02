Luigi Di Maio | stangata ai furbetti del reddito di cittadinanza | Gli ultimi cambi

Luigi Di Maio risponde a Fitch : "Non ci saranno elezioni dopo le europee" : "Ogni politica che stiamo portando avanti ha una prospettiva di 5 anni, non sono quindi d'accordo con Fitch: non ci saranno le elezioni in Italia dopo quelle europee". Così il vice premier Luigi Di Maio, parlando con i cronisti a Termini Imerese, risponde al giudizio dell'agenzia di valutazione che, pur non declassando l'Italia, prevedeva elezioni anticipate.Era arrivato nella serata di ieri il giudizio sul rating italiano e commentando ...

Reddito cittadinanza - Luigi Di Maio : “Non valgono cambi di residenza negli ultimi 3 mesi” : Il vicepremier Luigi Di Maio, intervenuto in Sicilia a Termini Imerese, ha avvisato i potenziali 'truffatori': "I cambi di residenza degli ultimi tre mesi non valgono. Per evitare che il Reddito venga macchiato da alcuni furbetti del Reddito di cittadinanza".Continua a leggere

Luigi Di Maio - in Sardegna rischio doppio : voti dimezzati e finire dietro anche al Pd : Potessero, queste in Sardegna e le prossime elezioni regionali , in Basilicata, che si terranno prima delle Europee, i grillini le salterebbero a piè pari. Dopo la scoppola subita in Abruzzo appena ...

Luigi Di Maio - un "comitato centrale" per riorganizzare il Movimento 5 Stelle : Di sinistra lo sono già, almeno su tanti temi. Ora che Luigi Di Maio sta pensando di imprimere una svolta organizzativa radicale al Movimento 5 Stelle, non possono riecheggiare nella testa le parole pronunciate qualche giorno fa da Silvio Berlusconi, che ha definito i 5 Stelle "il male assoluto, per

Bruno Tabacci danza sul cadavere politico di Luigi Di Maio : "Salvini abile - lui un cretino. Come finirà" : Anche Bruno Tabacci, non proprio il nuovo che avanza, danza sul cadavere politico di Luigi Di Maio. Racconta Augusto Minzolini sul Giornale che il vecchio democristiano, oggi in Parlamento con Centro democratico / +Europa, allieta il Transatlantico con giudizi ben poco lusinghieri sul leaderino del

Bruno Tabacci danza sul cadavere politico di Luigi Di Maio : 'Salvini abile - lui un cretino. Come finirà' : ... 'Più che di Bettino Craxi , ha un po' di Benito Mussolini ', detto però senza fini denigratori ma anzi con intento di encomio, quasi da filogo dei corsi e ricorsi della vecchia politica con la 'P' ...

Luigi Di Maio - la ridicola crisi di nervi in Sardegna : "Lo dice Salvini? È una follia" - viene giù tutto : La campagna sarda di Luigi Di Maio si conclude con una crisi di nervi. Il leader del M5s è volato in Sardegna per spingere il Movimento alle regionali che potrebbero rivelarsi, dopo l'Abruzzo, un altro drammatico passo falso per i 5 Stelle. Il rischio, concreto, è che al di là di una vittoria annunc

Luigi Di Maio ha incontrato Christian Masset - l’ambasciatore francese a Roma : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio ha incontrato l’ambasciatore francese a Roma, Christian Masset, a una settimana dal suo rientro in Italia. Masset era stato richiamato a Parigi dal governo francese dopo l’incontro di Di Maio e Alessandro Di

Luigi Di Maio e il nuovo corso di M5S. Da Movimento a - quasi - partito : ... mito originario o fondativo per antonomasia; il secondo si è riservato un ruolo di "battitore libero" di cui si serve, da un lato, per richiamare gli scenari futuri della politica, e direi del mondo ...

Flavio Briatore sente Maria Elena Boschi e spappola Luigi Di Maio : 'Pensa se questo...' : È cosa nota, a Flavio Briatore non piacciono affatto i grillini e tanto meno Luigi Di Maio . Ovvio, per un manager abituato a lavorare e a sudare. Da tutta la vita. E così, nel magico mondo di Twitter, accade che un commento di Maria Elena Boschi scateni mister Billionaire contro Di Maio. Il punto è che il capetto grillino, in seguito ai dati diffusi dall'Istat circa l'aumento di ...

Quanto guadagna Luigi di Maio : stipendio e dichiarazione redditi : Quanto guadagna Luigi di Maio: stipendio e dichiarazione redditi Luigi Di Maio, Quanto guadagna e lo stipendio Ma, in sostanza, Quanto guadagna chi è stato posto a capo dell’ esecutivo? Per rispondere a questa domanda, in ossequio a una mai tramontata esigenza di chiarezza e trasparenza, sono spuntate le dichiarazioni dei redditi della squadra di governo di Giuseppe Conte. Oggi riprenderemo la classifica redatta da Libero dei redditi più alti ...

Luigi Di Maio massacrato dal M5s : "Miserabili - traditori". E cala le braghe : la sua resa : «Miserabili», «traditori», schiavi di un «sovrano». Sono gli stralci quotidiani di una discussione drammatica che sta attraversando il Movimento Cinque Stelle. Crisi di crescita, dice qualcuno. Momento di difficoltà, ammette qualcun' altro. Ma che ci sia, è indubbio. Si vede tra i parlamentari. Trac

Giuseppe Conte alle corde - lo sfogo : "A cosa mi hanno ridotto Matteo Salvini e Luigi Di Maio" : Semplicemente stravolto. Le voci rilanciate dal Corriere della Sera sono piuttosto inquietanti: danno conto di un Giuseppe Conte in riserva, assoluta. Si legge infatti che ai piani alti di Palazzo Chigi i funzionari di vecchia data si sfogano in questo modo: "Ormai facciamo solo ratifiche di trattat

Giuseppe Conte alle corde - lo sfogo : 'A cosa mi hanno ridotto Matteo Salvini e Luigi Di Maio' : Semplicemente stravolto. Le voci rilanciate dal Corriere della Sera sono piuttosto inquietanti: danno conto di un Giuseppe Conte in riserva, assoluta. Si legge infatti che ai piani alti di Palazzo ...