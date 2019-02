L' Italia è finita | presentazione del libro di Pino Aprile presso lo Spazio

Emergenza Sorrisi - missione finita in Iraq : la onlus Italiana ha restituito il sorriso a 180 bimbi : E' appena finita la nuova missione dell'associazione Emergenza Sorrisi in Iraq. Curati 180 bambini con malformazioni facciali congenite.Continua a leggere

Samir - foreign fighter Italiano arruolato dall'Isis : "Sono stato un terrorista - ora è finita" : È il primo miliziano dell'Isis con passaporto italiano a parlare, in una lunga intervista rilasciata a La Stampa: è stato...

Ema - battaglia per assegnazione sede non è finita : governo Italiano presenta un altro ricorso : Il governo, attraverso l'Avvocatura dello Stato, ha presentato un ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea contro il Regolamento Ue 2018/1718, che stabilisce la nuova sede dell'Ema nella città di Amsterdam. Lega: "La partita non è ancora chiusa, adesso attendiamo fiduciosi l'esito di questo ricorso"Continua a leggere

Mondiali Sci 2019 – Definita la squadra Italiana per il team event - Maurberger guida il gruppo azzurro : Scelti i sei azzurri per il team event di martedì 12: Maurberger, Tonetti, Vinatzer, Bassino, Curtoni e Della Mea Sono sei, tre uomini e tre donne, gli azzurri scelti per il team event dei Mondiali di Are in programma martedì 12 febbraio alle ore 16. Se scenderanno effettivamente in pista, visto che in quattro gareggiano e due sono riserve, faranno il loro esordio assoluto in una rassegna iridata i giovani Alex Vinatzer e Lara Della Mea, ...

Francia-Italia - Loiseau : "La ricreazione è finita" : "Non si tratta di drammatizzare, si tratta di dire che la ricreazione è finita". La Ministra per gli Affari europei, Nathalie Loiseau, ha gettato questa mattina altra benzina sul fuoco. L'espressione, decisamente poco felice in un momento di tensione diplomatica tra Francia e Italia, è destinata a far discutere; rischia di dar ragione a chi sostiene che l'Italia fosse in una condizione di subalternità rispetto alla Francia prima del cambio di ...

Matteo Salvini/ 'Crisi Italia-Francia per me è finita. Manuel Bortuzzo? Per me torna a nuotare' - Pomeriggio 5 - : Matteo Salvini a tutto tondo ai microfoni di Pomeriggio 5: da Manuel Bortuzzo alle stime Ue sull'economia, ecco le sue parole.

Francia-Italia - la Ministra Loiseau : "La ricreazione è finita" : "Non si tratta di drammatizzare, si tratta di dire che la ricreazione è finita". La Ministra per gli Affari europei, Nathalie Loiseau, ha gettato questa mattina altra benzina sul fuoco. L'espressione, decisamente poco felice in un momento di tensione diplomatica tra Francia e Italia, è destinata a far discutere; rischia di dar ragione a chi sostiene che l'Italia fosse in una condizione di subalternità rispetto alla Francia prima del cambio di ...

Italia-Francia - ministra francese : "Ricreazione finita" - : La ministra per gli Affari europei, Nathalie Loiseau, denuncia quella di Di Maio con i gilet gialli come un'ingerenza "fuori luogo" e parla di nazionalismi che "aggravano i problemi". Il ministro ...

Emmanuel Macron - la ministra francese umilia il governo Italiano : 'La ricreazione è finita' : 'La ricreazione è finita'. La ministra francese per gli Affari Ue Nathalie Loiseau ha spiegato come il richiamo dell' ambasciatore francese a Roma non sia 'un atto di drammatizzazione', ma, peggio, ...

Emmanuel Macron - la ministra francese umilia il governo Italiano : "La ricreazione è finita" : "La ricreazione è finita". La ministra francese per gli Affari Ue Nathalie Loiseau ha spiegato come il richiamo dell'ambasciatore francese a Roma non sia "un atto di drammatizzazione", ma, peggio, una vera e propria umiliazione al governo di studentelli italiano. Così, evidentemente, il presidente E

Italia-Francia - ministra Affari Ue Parigi : la ricreazione è finita : Parigi, 8 feb., askanews, - Il richiamo dell'ambasciatore francese in Italia segnala la fine della 'ricreazione', dopo le 'ingerenze sgradite' di esponenti di governo italiani nella politica d'Oltralpe. Lo ha detto la ministra francese agli Affari europei Nathalie Loiseau. 'Non si tratta di drammatizzazione, si tratta di dire che la ricreazione è finita' ha detto …

Italia-Francia - ministra Affari Ue Parigi : la ricreazione è finita : Parigi, 8 feb., askanews, - Il richiamo dell'ambasciatore francese in Italia segnala la fine della "ricreazione", dopo le "ingerenze sgradite" di esponenti di governo italiani nella politica d'Oltralpe. Lo ha detto la ministra francese agli Affari europei Nathalie Loiseau. "Non si tratta di drammatizzazione, si tratta di dire che la ricreazione è finita" ha detto la ministra a ...

Champions - l'attesa è finita. Due Italiane e il debutto Var : Il Real Madrid vincitore dell'ultima edizione della Champions League. Epa l'attesa invernale è finita. Tra cinque giorni torna la Champions League, con una novità epocale: l'introduzione della Var. ...

Coppa Davis - Italia avanti 2-0 sull’India ma Barazzutti non abbassa la guardia : “non è ancora finita” : Coppa Davis, Seppi e Berrettini hanno vinto entrambi i match della giornata di oggi portando dunque in vantaggio l’Italia sull’India per 2-0 “E’ andata bene, una giornata in cui tutte le cose si sono messe come speravamo“. E’ soddisfatto per la partenza degli azzurri nella sfida di Coppa Davis contro l’India il capitano azzurro Corrado Barazzutti. Nonostante il 2-0 conquistato da Seppi e Berrettini ...