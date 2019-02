Liga 2018-2019 | 25giornata | tripletta Messi | Barcellona ribalta Siviglia Getafe quarto

BundesLiga 2018/2019 - 22a giornata : stop del Dortmund - il Bayern recupera! : Bundesliga 2018/2019, 22a giornata: stop del Dortmund, il Bayern recupera! Nell 22° turno di Bundesliga, il Borussia Dortmund ha pareggiato nel posticipo del lunedì sera, a sorpresa, contro l’ultima in classifica. Il Bayern Monaco ne ha approfittato in anticipo vincendo in rimonta il derby bavarese in casa dell’Augsburg, recuperando altro terreno e portandosi ormai alle calcagna dei gialloneri. Il match per l’Europa che conta tra ...

Vaccini obbLigatori 2018-2019 : bambini e anziani - info Ministero Salute : Vaccini obbligatori 2018-2019: bambini e anziani, info Ministero Salute Obbligo Vaccini 2018 e 2019 I Vaccini obbligatori sono passati da 4 a 10 dopo l’estate 2017 con il decreto Lorenzin. Un requisito imprescindibile anche per l’iscrizione nelle scuole dell’infanzia e primaria. Senza Vaccini, insomma, i bambini non potranno entrare negli asili nido né nelle scuole materne, mentre i genitori che non vaccinano i propri figli in procinto di ...

Vaccini obbLigatori 2018-2019 : bambini e anziani - info Ministero Salute : Vaccini obbligatori 2018-2019: bambini e anziani, info Ministero Salute Obbligo Vaccini 2018 e 2019 I Vaccini obbligatori sono passati da 4 a 10 dopo l’estate 2017 con il decreto Lorenzin. Un requisito imprescindibile anche per l’iscrizione nelle scuole dell’infanzia e primaria. Senza Vaccini, insomma, i bambini non potranno entrare negli asili nido né nelle scuole materne, mentre i genitori che non vaccinano i propri figli in procinto di ...

Liga 2018-2019 - i risultati della 24giornata : Griezmann lancia l'Atletico Madrid : Antoine Griezmann segna il gol decisivo che regala la vittoria all' Atletico Madrid in trasferta contro il Rayo Vallecano . Con questa rete il campione del mondo francese raggiunge i 130 gol con la maglia dei Colchoneros e supera una leggenda del club, Fernando Torres, fermo a quota 129. Per Simenone un successo importante che proietta la sua squadra al ...

La BundesLiga cresce : nel 2017/2018 ricavi a 3 - 8 miliardi : ricavi Bundesliga 2018 – La Deutsche Fußball Liga ha pubblicato “The 2019 economic report”, un documento relativo allo stato di salute dell’economia calcistica tedesca. Il calcio professionistico in Germania ha confermato il suo sviluppo positivo nella stagione 2017/2018. Con un fatturato totale di 4,42 miliardi di euro, la Bundesliga e la Bundesliga 2 hanno fatto […] L'articolo La Bundesliga cresce: nel 2017/2018 ricavi a 3,8 ...

Vaccini obbLigatori 2018-2019 : bambini e anziani - info Ministero Salute : Vaccini obbligatori 2018-2019: bambini e anziani, info Ministero Salute Obbligo Vaccini 2018 e 2019 I Vaccini obbligatori sono passati da 4 a 10 dopo l’estate 2017 con il decreto Lorenzin. Un requisito imprescindibile anche per l’iscrizione nelle scuole dell’infanzia e primaria. Senza Vaccini, insomma, i bambini non potranno entrare negli asili nido né nelle scuole materne, mentre i genitori che non vaccinano i propri figli in procinto di ...

BundesLiga 2018/19 - 19a giornata : ok Bayern - Dortmund e ‘Gladbach : Bundesliga 2018/19, 19a giornata: ok Bayern, Dortmund e Gladbach Sia il Bayern Monaco che il Borussia Dortmund vincono agevolmente le loro partite casalinghe con Stoccarda e Hannover. Stessa sorte anche per il Monchengladbach che batte l’Augsburg. Si ritrova il Lipsia, bella la vittoria per 4-0 a Dusseldorf. Male invece il Wolfsburg che cade in casa contro il Leverkusen. Ma vediamo nel dettaglio ogni singolo risultato di questa ...

Vaccini obbLigatori 2018-2019 : bambini e anziani - info Ministero Salute : Vaccini obbligatori 2018-2019: bambini e anziani, info Ministero Salute Obbligo Vaccini 2018 e 2019 I Vaccini obbligatori sono passati da 4 a 10 dopo l’estate 2017 con il decreto Lorenzin. Un requisito imprescindibile anche per l’iscrizione nelle scuole dell’infanzia e primaria. Senza Vaccini, insomma, i bambini non potranno entrare negli asili nido né nelle scuole materne, mentre i genitori che non vaccinano i propri figli in procinto di ...

BundesLiga 2018 : il calendario - orari e come vedere la 19giornata : ... ore 15:30 Borussia Dortmund " Hannover , diretta Sky Sport Football e Sky Sport Uno, telecronaca di Pietro Nicolodi, ore 18:30 Werder Brema " Eintracht Francoforte , diretta Sky Sport Football e Sky ...

BundesLiga 2018/19 - 18a giornata : vittorie esterne per Bayern - Dortmund e Gladbach : Bundesliga 2018/19, 18a giornata: vittorie esterne per Bayern, Dortmund e Gladbach Il Bayern Monaco vince a Sinsheim nell’anticipo del venerdì sera. Vincono anche i due Borussia sui campi di Lipsia e Leverkusen. Continua a convincere il Francoforte, intanto si riprende lo Schalke. Le ultime invece non convincono e perdono ancora. Vediamo nel dettaglio ogni singolo risultato. LEGGI ANCHE: Il 2018 della Bundesliga: top e flop del ...

Liga 2018-2019 - 19giornata i risultati delle partite della domenica : Atletico ok - Siviglia ko : Nella giornata in cui i tifosi dell' Atletico Madrid inneggiano a Diego Godin affinché possa ancora vestire i colori "colchoneros" e non accettare l'offerta dell'Inter, la squadra di Diego Simeone , ...

Liga 2018-2019 - 18giornata : i risultati : VALLADOLID-RAYO VALLECANO 0-1 1' Medràn VALLADOLID, 4-4-2, : Masip; Moyano, 46' Antoñito,, Kiko Olivas, Calero, Nacho; Mìchel Herrero, Alcaraz, Keko, 74' Verde,, Oscar Plano; Toni Villa, 63' Cop,, ...

Primeira Liga 2018/2019 - pronostici e consigli scommesse del 15esimo turno : I pronostici, le analisi ed i consigli scommesse del 15° turno di Primeira, 2-3 gennaioSi riparte da li, con il Porto capolista ed imbattuto pronto a consolidare la propria leadership in terra portoghese con la trasferta sul campo dell’Aves. L’ultimo turno ha regalato i ko di Sporting e Braga, permettendo al Benfica (che ha liquidato 6-2 proprio il Braga) di infilarsi al secondo posto a -4 dalla vetta. Ed una trasferta ostica sul campo della ...

Ripartizione diritti tv Liga 2017-2018 : Barcellona e Real Madrid al top : Blaugrana e blancos hanno incassato rispettivamente 154 e 148 milioni. Al terzo posto l'Atletico Madrid con 119 milioni L'articolo Ripartizione diritti tv Liga 2017-2018: Barcellona e Real Madrid al top è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.