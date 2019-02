Le parole del Papa sulla donna | la teologa Perroni | Svolta storica Il clero si

Violenza sulle donne - ecco il decalogo delle parole proibite : 'I dettagli scabrosi che non aggiungono nulla alla cronaca spostano l'attenzione dell'opinione pubblica sulla vittima, anziché sulla ferocia dell'aggressore sottolinea soffermarsi su 'come era ...

Sci alpino – Goggia show a Crans Montana le parole di Sofia e delle azzurre dopo la discesa di Coppa del Mondo : Le azzurre commentano la discesa di Coppa del Mondo femminile di sci alpino a Crans Montana dopo la vittoria di Sofia Goggia Il sesto successo della carriera in Coppa del Mondo di Sofia Goggia ottenuta nella discesa di Crans Montana consente alla campionessa olimpica di tornare al successo sul circuito a distanza di undici mesi dall’ultimo trionfo conseguito nel supergigante di Are e a tredici dall’ultima vittoria conseguita in ...

Bologna-Juventus - conferenza stampa Allegri : le parole LIVE del tecnico : conferenza stampa Allegri – Dopo la Champions League c’è bisogno di ripartire. La Juventus vivrà domani la vigilia della partita contro il Bologna in campionato, dopo la batosta subita a Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico. Come ogni vigilia che si rispetti, è attesa la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano parlerà ai microfoni […] More

Combinata Nordica - Mondiali 2019 : le parole degli azzurri. Aaron Kostner entusiasta - delusione per Alessandro Pittin : Si è conclusa comunque con un ottimo risultato in casa Italia la prima prova dei Mondiali 2019 di Combinata Nordica in scena a Seefeld (Austria). Nella Gundersen con salto dal trampolino grande, vinta dal tedesco Eric Frenzel, il 19enne azzurro Aaron Kostner ha chiuso in 13a posizione, conquistando il miglior piazzamento della carriera. “La gara della mia vita? Forse sì, finora. Sono riuscito a stare nel gruppo con atleti che hanno vinto ...

Emma offesa da un consigliere della Lega : le parole che indignano tutti : Emma Marrone gravemente offesa da un consigliere leghista Dopo aver gratuitamente e gravemente offeso la cantante Emma Marrone, il consigliere leghista Massimiliano Galli ha avuto la peggio. Pare che in uno dei suoi ultimi concerti, Emma abbia pronunciato queste testuali parole sul palcoscenico: “Aprite i porti”. Come riporta la pagina Instagram Spysee, su Facebook è, […] L'articolo Emma offesa da un consigliere della Lega: le ...

Amici - le clamorose parole di Andreas Muller su Veronica Peparini : ma davvero? Si scatena il delirio : Veronica Paparini e Andreas Muller continuano a far sognare tutti coloro che, tra il pubblico di Amici di Maria De Filippi, desiderano di vederli insieme. La coreografa e il ballerino professionista del programma di Canale 5 hanno sempre avuto un rapporto speciale ma, al di là delle indiscrezioni, h

Festival di Torino - Fondazione Barilla : il cibo una delle parole più ricercate sul web - ma solo pochi si interessano se sia anche sostenibile : Gli italiani amano il cibo (e non solo a tavola). Amano parlarne, informarsi e fotografarlo. Il 51% dei nostri connazionali discute di cibo tutti i giorni (percentuale che sale al 58% fra i giovani tra i 18 e i 34 anni)[1] e anche quando fa una ricerca su Google o altri motori sono proprio “cibo” e “Food”[2] alcune delle parole più ricercate. Il cibo è anche al centro delle nostre foto: l’hashtag #food raccoglie oltre 321 milioni di post a ...

Foligno : le parole del bimbo insultato dal maestro : Siamo in una scuola elementare di Foligno, dove un maestro supplente insulta un bambino di colore davanti a tutti i suoi compagni di classe: il bimbo sarebbe stato costretto a stare girato verso la finestra in modo tale che i compagni non riuscissero a guardarlo. Ora arrivano le parole del ragazzino, involontario protagonista di questa vicenda: "Non voglio che succeda più. Ero lì da solo davanti alla finestra e non riuscivo a capire il perché, ...

Mediaset ricorda le parole della De Filippi su 'Non mentire' : 'Merita di essere seguita' : Lo scorso sabato pomeriggio, in occasione del nuovo appuntamento televisivo di 'Amici di Maria De Filippi', la consorte di Maurizio Costanzo ha dedicato uno spazio pubblicitario alla nuova serie tv di successo prodotta da Mediaset, 'Non mentire', un 'crime psicologico ad alta tensione', così come è stato definito dall'attrice protagonista Greta Scarano durante la sua partecipazione, come ospite, al talent-show di Canale 5. Aspettando la puntata ...

Acerbi scarica Ariadna Romero all’Isola dei Famosi - le parole del difensore spiazzano la modella cubana : Francesco Acerbi e il flirt con Ariadna Romero, il calciatore ha messo un punto alla frequentazione con la modella cubana a causa della partenza di quest’ultima per L’Isola dei Famosi I telespettatori de L’Isola dei Famosi 14, nella prima settimana di permanenza in Honduras di Ariadna Romero, avevano intuito che il cuore della modella cubana non era del tutto libero. La conferma ai dubbi dei fan della trasmissione di ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : le parole degli azzurri della sprint. Pellegrino : “Sarà dura con il caldo” : L’Italia cala subito il suo asso ai Mondiali di sci di fondo di Seefeld che si aprono oggi con le sprint a tecnica libera. Nella mattinata le qualificazioni: tre gli azzurri qualificati nella prova maschile (clicca qui per tutti i risultati), andiamo a scoprire le dichiarazioni alla FISI degli italiani. Federico Pellegrino: “Con questo caldo oggi sarà durissima, ma siamo qui e va bene così. Stesso tempo di Kalebo? Oggi conta solo chi ...

Ariadna Romero e Acerbi insieme? La naufraga in crisi dopo le parole del calciatore : Francesco Acerbi e Ariadna Romero insieme? La naufraga spiega tutto Nessuno lo sapeva e a rivelarlo non è stata lei all’Isola dei Famosi: Ariadna Romero e Acerbi stanno insieme. O meglio: si stanno frequentando. O meglio ancora: si stavano frequentando ma poi lei è partita e lui le ha detto chiaramente che non era sicuro […] L'articolo Ariadna Romero e Acerbi insieme? La naufraga in crisi dopo le parole del calciatore proviene da ...

F1 – Test Barcellona - Vettel si coccola la sua SF90 : le parole del pilota tedesco al termine della terza giornata : Il pilota tedesco ha analizzato la terza giornata di Test a Barcellona, esprimendo la propria soddisfazione per il comportamento della sua Ferrari “È stato bello salire di nuovo in macchina oggi e macinare altri chilometri. La giornata è stata molto intensa ma siamo contenti perché abbiamo completato il nostro programma, che includeva alcuni nuovi elementi rispetto a lunedì“. AFP/LaPresse E’ soddisfatto Sebastian Vettel ...

Diciotti - Fattori : “Per la prima volta M5s ha votato a favore dell’immunità. Taverna? parole illegittime su 40% della base” : “Il voto online sul caso Diciotti-Salvini? La piattaforma Rousseau è uno strumento privato di un’associazione privata. E’, appunto, uno strumento, non è la democrazia diretta e non è il M5s. Traslare questo strumento per decisioni governative così importanti, a mio avviso, non è legittimo perché non è una piattaforma pubblica, non ha il controllo di un ente terzo”. Sono le Parole pronunciate ai microfoni de ...