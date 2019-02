Latte | 10 pastori indagati in Sardegna per i blocchi stradali

Protesta Latte - almeno 10 pastori sardi indagati per blocchi stradali - : I reati contestati dalla Procura di Nuoro vanno dalla violenza privata al danneggiamento al deturpamento della cosa altrui. Ad alcuni viene contestato anche il blocco stradale, resistenza a pubblico ...

Protesta Latte - pastori indagati a Nuoro : 11.55 Oltre dieci pastori sono indagati dalla Procura di Nuoro per i blocchi stradali dei giorni scorsi durante le manifestazioni di Protesta in Sardegna per il prezzo del latte. I reati contestati vanno dalla violenza privata al danneggiamento e depauperamento della cosa altrui. In alcuni casi contestati anche il blocco stradale e resistenza a pubblico ufficiale.

Protesta Latte - Di Maio : “Anche io con i pastori ma non dico che risolvo tutto in 24 ore. Salvini? Folle dire sì a nucleare” : Dice che anche lui sta con i pastori ma non per questo annuncia una soluzione in 24 ore. Un chiaro riferimento a Matteo Salvini quello di Luigi Di Maio, arrivato in Sardegna per chiudere la campagna elettorale per le elezioni regionali di domenica 24 febbraio.”Lo dico da ministro. Anche io sto con i pastori, ma non dico che si trova una soluzione e un’intesa in 24 ore”, ha detto il leader del Movimento 5 stelle. Che ha criticato ...

In Cina il Latte dei pastori sardi - la Regione stanzia più di 2 milioni di euro per produrre l'alimento in polvere per neonati : Accordo con il Mise per la diversificazione del prodotto: così si scongiura l’eccessiva produzione di pecorino romano

Latte - Coldiretti : “Continuare a lavorare per i pastori” : “Abbiamo la responsabilità di continuare a lavorare per chiudere la trattativa in modo giusto e restituire serenità ai pastori e alle loro famiglie, nonostante le evidenti criticità”. E quanto ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini al termine dell’incontro al Ministero dello politiche agricole. “Non ci arrendiamo perché in gioco – sottolinea Prandini – ci sono 12mila allevamenti della Sardegna che hanno già perso ...

Latte - Ministro Centinaio : “Stiamo ragionando con i pastori su un decalogo di iniziative” : “Noi stiamo ragionando con i pastori sardi su un decalogo di iniziative che verranno prese in considerazione. Oggi a mezzogiorno ne parleremo“: lo ha dichiarato il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio, ospite questa mattina di Agorà su Rai 3. “Abbiamo proposto insieme a Regione Sardegna e Banco di Sardegna una serie di aiuti al settore del Latte ovino tra cui anche la ...

Latte - pastori trovano l’accordo : prezzo sale subito a 80 cent - 1 euro a fine stagione : Raggiunto l'accordo in Sardegna sulla controproposta che sarà presentata al tavolo di giovedì 21 a Roma: 80 centesimi subito e una "griglia di retribuzione minima", per arrivare ad un euro alla fine della stagione. "Abbiamo avuto l'ok dell'europa al nostro piano e questo renderà più disteso l'incontro di giovedì tra le parti", ha detto centinaio.Continua a leggere

Pastori sardi - la tregua vacilla : "No alla proposta del governo - vogliamo 80 cent al litro per il Latte" : I presidi davanti ai caseifici, comunque, sono stati smobilitati e le aziende di trasformazione hanno potuto ricomunicare a lavorare e a spedire i prodotti ai clienti di mezzo mondo. Ma qualcuno ha ...

Latte - la controproposta dei pastori sardi 'Subito 80 centesimi al litro'. Si dimette presidente del consorzio : Cronaca Sardegna, nuova protesta dei pastori. Ancora Latte versato in strada. Come conseguenza della reazione dei pastori, arrivano intanto le dimissioni di Salvatore Palitta , presidente del ...