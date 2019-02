L’artista giapponese Hokusai Hiroshige in mostra a Bologna

domanipress

(Di sabato 23 febbraio 2019) Fino al 3 marzo 2019 il Museo Archeologico diospita la: “– Oltre l’onda”, capolavori dal Boston Museum of Fine Arts per la prima volta in Italia. Il progetto, suddiviso in 6 sezioni tematiche, prosegue le iniziative avviate nel 2016 per il 150° anniversario delle relazioni bilaterali Italia‐Giappone. Curato da Rossella Menegazzo con Sarah E. Thompson, in una produzione MondoMostre Skira con Ales S.p.A Arte Lavoro e Servizi in collaborazione con il Museum of Fine Arts di Boston, promosso dal Comune diIstituzioneMusei e patrocinato dall’Agenzia per gli Affari Culturali del Giappone, dall’Ambasciata del Giappone in Italia e dall’Università degli Studi di Milano.Laè composta da 250 opere ukiyoe (genere di stampa artisticasu carta, impressa con matrici di legno), raffinatissime silografie policrome e rari disegni ...