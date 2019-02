La torta pasqualina | il piatto salato genovese del periodo pasquale

Blastingnews

(Di domenica 24 febbraio 2019) Ilè ormai prossimo e si inizia a pensare cosa preparare tra i vari piatti della tradizione, sia dolci che salati. Un gustosissimo primo, che può fungere anche daunico, per il pranzo del Giovedì santo è la classicasalata di origine ligure e, più precisamente,, ossia la. Questa pietanza è conosciuta anche in altre zone d'Italia, in alcune delle quali viene preparata anche in versione dolce. Fungendo anche daunico, lapuò essere realizzata anche per gustarla insieme a parenti ed amici nella scampagnata del Lunedì dell'Angelo. Le origini di questosono antichissime, in quanto vi sono testimonianze secondo cui si preparava nel Medioevo e già allora era legata al, da cui prende il nome. Questasalata si può realizzare anche con i carciofi, ma la ricetta tradizionale è con le ...