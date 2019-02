La responsabilità politica dei giovani

Diciotti - i timori di Conte : il governo traballa. Poi lo scatto : "La responsabilità politica è mia" : Per il premier non si tratta di considerare il leghista al di sopra della legge: non è una questione giuridica sulla quale i senatori sono chiamati a giudicare, ma una scelta squisitamente politica. ...

Caso Diciotti - Conte : “Mi assumo la piena responsabilità politica della decisione” : Il premier Conte ha detto che sulla vicenda della nave Diciotti si assume "la piena responsabilità politica di quello che è stato fatto", perché se il governo avesse perseguito una condotta illegittima sarebbe intervenuto. Poi ha aggiunto: "Non sarò io a suggerire ai senatori come devono votare sulla vicenda Diciotti. Sono in conflitto d'interesse, essendo il responsabile della gestione della vicenda".Continua a leggere

Danzica - la politica torni ad assumersi la responsabilità delle sue parole : La Polonia non è solo l'autoritarismo di Kaczynski o la violazione dello stato di diritto.No, la Polonia è anche la svolta segnata da Solidarnosc, è la lotta per i diritti delle minoranze, è la tolleranza delle diversità, è la libertà per tutti. La Polonia è anche tutto questo, o almeno lo era fino a ieri, fino alla morte dell'uomo che più di tutti incarnava queste battaglie.Pawel ...

Tav - Pd deposita mozione per sbloccarla “Momento di responsabilità politica. Chiediamo calendarizzazione urgente” : Una mozione del Pd che impegna il governo a procedere con la Tav, da calendarizzare subito. “Lo chiederemo alla prossima conferenza dei capigruppo con urgenza“. Il Partito Democratico, fresco della manifestazione sì Tav, passa al contrattacco. “Finché il Parlamento esiste, usiamolo. Lunedì depositerò, come primo firmatario, una mozione che impegna il Governo a procedere, in tempi brevi, alla prosecuzione dei lavori della linea ...