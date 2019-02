La nuova collezione di Atelier Cigala' s | il denim italiano tra il fascino del vintage e

Sergio Tacchini presenta la nuova collezione primavera-estate 2019 all’insegna del camouflage [GALLERY] : camouflage grafico a colori: la nuova proposta Sergio Tacchini per la primavera estate 2019 Il colore, elemento passe-partout dell’intera collezione primavera estate 2019 firmata Sergio Tacchini, caratterizza la nuova proposta della linea Graphic Line definendo un inedito motivo grafico effetto camouflage dal forte impatto. Il DNA sportivo del brand sposa tonalità forti e grafismi di puro stampo fashion, dando vita ad un nuovo stile ...

Supreme svela la nuova collezione e tra i must-have c'è anche una batteria : In pieno buzz da settimane della moda, Supreme riporta l’attenzione sul menswear - e in particolare sullo streetwear - rilasciando l’attesissimo lookbook per la primavera-estate 2019 comprensivo di accessori e date per il prossimo drop della collezione. Se pensavate di aver visto tutto con l’estintore, il martello, il set da carte da gioco dorate e la finta bibbia trasformata in contenitore, preparatevi a restare stupiti. ...

Rodenstock – Svelata la nuova collezione Eyewear 2019 [GALLERY] : Rodenstock presenta collezione Eyewear 2019: materiali premium e dettagli discreti e inediti La passione per il design degli occhiali e l’attenzione al dettaglio. Sono certamente questi i capisaldi della nuova collezione Eyewear che Rodenstock presenta ai suoi clienti nel corso del 2019. Un range di nuove creazioni che entusiasmano per la capacità con cui sono stati reinterpretati i grandi classici degli ultimi decenni. Un percorso ...

Girl Power – La nuova collezione Tezenis : capiti freschi con pizzi e colori [GALLERY] : Tezenis, il marchio d’intimo e outwear, young e contemporaneo lancia la nuova collezione Girl Power Capi freschi e irriverenti, che giocano con pizzi, bande elastiche logate e colori. La palette cromatica spazia infatti dal rosa ciliegia al verde pistacchio per approdare anche al più basico e versatile nero. Body, bra, culotte e brasiliani capi dal touch fashion e stylish. Girls support Girls è come un gioco tra amiche, le modelle ...

Design a Lissone : icone in mostra per presentare la nuova collezione permanente : A Lissone i nomi che hanno fatto la storia del Design italiano nel mondo. Il museo Mac inaugura l'attesa collezione permanente, concepita e curata da Alberto Zanchetta, con la mostra "Guardare la luna,...

Excape Eyewear presenta la nuova serie 5 : linee glamour in dieci tonalità per la collezione SS2019 [GALLERY] : Excape serie 5: doppio ponte in metallo e linee glamour in dieci tonalità caratterizzano il design della nuova collezione SS2019 Excape Eyewear si distingue per lo stile glamour e grintoso; deve il proprio successo alla scelta di proporre per ogni collezione un modello unisex dal design ricercato, declinato in dieci colori di tendenza. Lo studio di ogni singolo dettaglio e un’attenta selezione delle combinazioni cromatiche sono i capisaldi ...

La Vespa di Piaggio simbolo dell'Italia nella nuova speciale collezione Numismatica : Realizzata dal Poligrafico e dalla Zecca dello Stato, la collezione era stata presentata a Roma il 13 dicembre 2018 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Come dimenticare il celebre film ...

A Milano Moda Donna la nuova collezione della Maison Manuele Canu. : Milano, 6 febbraio 2019 – Durante la Milano Fashion Week di febbraio verrà presentata la collezione autunno/inverno 2019/2020 della Maison Manuele Canu. Nella suggestiva cornice della Fabbrica Del Vapore, teatro di altre importanti sfilate, il 20 febbraio alle 16.30 andrà in scena la passerella della Maison. La collezione è la metafora perfetta di una Donna [...]

Tennis – Wilson Sporting Goods presenta la nuova collezione Clash [GALLERY] : Wilson Sporting Good presenta la nuova collezione Clash: la prima racchetta progettata per offrire ai giocatori maggiore profondità e controllo direzionale per una sicurezza senza precedenti su ogni singolo colpo La Wilson Sporting Goods Co., leader mondiale nelle attrezzature da Tennis ad alte prestazioni, ha annunciato oggi il lancio della nuovissima collezione di racchette da Tennis Clash. Questa linea, sviluppata in tre anni di lavoro, ...

All’Atelier Tosetti arriva Dandy - la nuova collezione Uomo 2019 : testimonial d’eccezione l’attore Cristian Stelluti : All’atelier Tosetti di Como arriva Dandy, la nuova Collezione cerimonia Uomo 2019 disegnata da Alessandro e Monica Tosetti. testimonial d’eccezione, l’attore e ballerino Cristian Stelluti Milano, 1 febbraio 2019 – Si chiama Dandy l’ultima novità in casa Tosetti, una versatile Collezione Cerimonia Uomo disegnata dal giovane designer Alessandro Tosetti, in esclusiva per l’atelier comasco, con un [...]

Crocs lancia la nuova collezione Autunno- Inverno 2019 : Roma, 18 gen., askanews, - Crocs, leader globale nel settore del footwear innovativo casual per uomo, donna e bambino, presenta un'altra attesissima collezione per la stagione Autunno/Inverno 2019. ...

La nuova collezione New Era attinge al suo heritage ma guarda al futuro : Se non fosse che suonerebbe come una ripetizione bella e buona verrebbe da dire "Una nuova era per New Era". A osservare la nuova collezione per la primavera 2019, già disponibile nei negozi e online, quello che si evince maggiormente è come le caratteristiche peculiari del brand prendano vita in maniera diversa rispetto al passato. Sì, la nuova linea risulta meno sportiva e più street.

New Era celebra il passato e plasma il futuro con la nuova collezione Primavera 2019 [GALLERY] : New Era lancia una linea completamente nuova, che celebra il passato e plasma il futuro Nella stagione Primavera 2019, le caratteristiche peculiari di New Era prendono vita in una collezione di cappellini e abbigliamento che celebra il suo passato, plasmando allo stesso tempo il suo futuro. Espressa da un’estetica storica e contemporanea, la nuova linea sottolinea la natura old school ma innovativa di New Era: un’azienda nata dallo ...