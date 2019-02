La nazionale italiana maschile di basket si è qualificata ai Mondiali

Perché difendere l'industria italiana è il primo interesse nazionale : L'Unione europea cresce meno del resto del mondo. Incombe un cambio della guardia alla Banca Centrale Europea che porrà fine alla tutela delle economie più deboli, Italia in testa. Tutto questo ...

Snowboardcross : raduno a Cervinia per la nazionale italiana. Michela Moioli ed Omar Visintin in evidenza : La Nazionale di Snowboardcross si ritrova a Cervinia per preparare la prossima tappa di Coppa del Mondo prevista a Baqueira Beret, in Spagna, venerdì 1° e sabato 2 marzo. Dopo l’appuntamento di Feldberg immediatamente successivo ai Mondiali, la nostra selezione vuol chiudere nel migliore dei modi questa stagione mettendo nel mirino piazzamenti degni di nota Sono nove gli atleti che si alleneranno sulla pista, sede anche della prossima ...

Emergenza Xylella - 'è un problema di sicurezza nazionale : a rischio la tradizione agricola italiana' : "La Xylella è un problema di sicurezza nazionale. Questa batteriosi vegetale sta mettendo a rischio il mondo vivaistico italiano". Leonardo Capitanio , presidente dell' Associazione nazionale Vivaisti ...

Museo Egizio eccellenza italiana a servizio del sistema museale internazionale : Allargando la visione al perimetro dell'economia provinciale, alle spese dirette precedentemente identificate vengono applicati i moltiplicatori delle vendite, il che risulta in un effetto di ...

Calcio femminile : la nazionale italiana disputerà due amichevoli contro la Polonia e la Repubblica d’Irlanda : La Nazionale italiana di Calcio femminile vuol farsi trovare pronta alla fase finale dei Mondiali 2019 che si terrà dal 7 giugno al 7 luglio in Francia. Per questo, dopo le vittorie nelle amichevoli contro il Cile e il Galles, la compagine allenata da Milena Bertolini affronterà due “friendly match“, in rapida successione, per consentire alle calciatrici di provare situazioni di gioco utili a quel che sarà. Ricordiamo che la ...

Amazon prepara la prima serie italiana e la produzione internazionale dei fratelli Russo inizia dall'Italia : Amazon Prime Video punta all'espansione globale e mette nel mirino l'Italia con ben due progetti che ci vedranno direttamente coinvolti, tra la prima produzione originale e il coinvolgimento dell'Italia tra i primi paesi del progetto internazionale dei fratelli Russo, quelli dei film Marvel degli Avengers.In primo luogo,quindi, arriverà l'attesa prima serie originale Amazon Prime Video italiana, al momento non ha ancora un titolo ma ...

Rugby – Sei Nazioni femminile : la nazionale italiana pareggia a Lecce contro il Galles : Women’s Six Nations: a Lecce l’Italia impatta 3-3 con il Galles Nella seconda giornata del Guinness 6 Nazioni 2019 davanti a 1493 spettatori presenti allo Stadio Via del Mare di Lecce, l’Italia e Galles pareggiano 3a 3. Si celebrano i 50 caps della italiana Bettoni e Gallese Snowsill che calcano per prime il manto del via del Mare.La fisicitá del Galles mette in difficoltá non poco la formazione italiana che risponde ...

Honda fra gli sponsor ufficiali della nazionale italiana di Rugby : 'È un giorno speciale per me e sono molto orgoglioso di questo accordo, sia come rappresentante di questa azienda sia come appassionato di questo sport' ha dichiarato il numero uno in Italia della ...

Honda diventa sponsor ufficiale della nazionale italiana di Rugby : La vettura principe della flotta assegnata all'Italia di Rugby sarà la nuova CR-V ibrida, uno dei modelli più venduti al mondo e una delle armi attraverso cui la casa di Tokyo vuole arrivare a ...

Rugby – Sei Nazioni U20 : scelta la formazione della nazionale italiana maschile : Italia U20: scelto il VS per il match contro il Galles. Ecco la formazione azzurrina Fabio Roselli, responsabile tecnico della Nazionale italiana Under 20, ha ufficializzato la formazione che domenica alle 15 allo stadio “Martelli” di Mantova affronterà il Galles nel match valido per la seconda giornata del Sei Nazioni Under 20, partita che sarà trasmessa in diretta sull’account Facebook, sul canale youtube e sull’App ufficiale ...

Rugby World Cup 2019 – La nazionale italiana in Trentino per la preparazione : L’ItalRugby in Trentino per la RWC 2019. Accordo con Trentino Marketing e APT Valsugana-Lagorai. Raduni della Nazionale, Camp ed eventi collaterali FIR Sarà il Trentino l’affascinante teatro della preparazione dell’ItalRugby di Conor O’Shea alla Rugby World Cup giapponese al via il prossimo settembre. La Federazione italiana Rugby ha sottoscritto oggi allo Stadio Olimpico di Roma, alla vigilia del debutto interno dell’Italia nel ...

Rugby - nazionale italiana : convocato Makelara - Tebaldi lascia il ritiro azzurro : Tebaldi lascia il ritiro della Nazionale italiana di Rugby, al suo posto è stato convocato Makelara per il secondo impegno nel Guinness Sei Nazioni 2019 Primo giorno di lavoro sul campo per la Nazionale italiana Rugby che, rientrata a Roma dopo la trasferta scozzese, inizia la preparazione verso il secondo impegno nel Guinness Sei Nazioni 2019 in calendario sabato 9 febbraio alle 17.45 contro il Galles allo Stadio Olimpico, partita che ...

Calcio : raduno per la nazionale italiana. Tutti i convocati : c’è Fabio Quagliarella - presenti anche Bastoni - Zaniolo - Tonali e Kean : Arriva la tanto attesa chiamata per Fabio Quagliarella: non è ancora ufficiale, visto che non ci saranno partite da disputare, ma il bomber della Sampdoria parteciperà al prossimo raduno della Nazionale italiana. La squadra guidata da Roberto Mancini sarà a lavoro lunedì 4 e martedì 5 febbraio al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Preparazione in vista dei prossimi importanti appuntamenti: le prime sfide delle qualificazioni agli Europei ...

Figc - Vialli possibile capo delegazione della nazionale italiana. Tornano i 'Gemelli del gol'? : Gianluca Vialli come capodelegazione della Nazionale: è l'idea su cui lavora in queste ore il presidente della Figc, Gabriele Gravina , che ha incontrato in via Allegri l'ex attaccante di Sampdoria, ...