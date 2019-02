La migliore prima ministra che Israele non ha mai avuto

Votare alle primarie migliore risposta all'arroganza gialloverde : Votare alle primarie PD del 3 marzo è la migliore risposta all'arroganza del potere di Lega e Cinque Stelle.In questo momento delicato per il Paese, con forze al governo spregiudicate e una crisi economica che si fa purtroppo sempre più reale, chiedo agli elettori democratici di dare una risposta forte, partecipando al massimo alle primarie del 3 marzo, per dimostrare la forza della nostra comunità, stringersi al PD, ...

Bieber e Haley : "Niente sesso prima del nostro matrimonio. La castità è stata la nostra migliore decisione" : Vivere costantemente sotto i riflettori, tra paparazzi e fan insistenti, può diventare ovviamente pesante in certe occasioni. Per fuggire alla popolarità e riconquistare la privacy qualche celebrità trova soluzioni sorprendenti. Questo è il caso di Justin Bieber e Hailey Baldwin, che hanno deciso di sposarsi con rito civile in gran segreto e lontano dai media nel settembre 2018. I due neo sposi non hanno mai fatto ...

Festival di Sanremo 2019 - il migliore e il peggiore della prima serata : Eccoci qua, come ogni anno, a indicare il migliore e il peggior momento musicale del Festival di Sanremo. Dopo tante, troppe polemiche – alcune, come sempre, oltremodo stucchevoli -, finalmente sono arrivate le canzoni. Dico subito che il livello in generale non mi sembra entusiasmante. Vediamo un po’. Il momento migliore: Cristicchi Se la gioca con Silvestri e Rancore, ma scelgo Cristicchi. Simone ha scritto canzoni migliori, ma questa è ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : Tamara Tippler la migliore nella prima prova in discesa. Sofia Goggia ventesima : Ha avuto ufficialmente inizio oggi, seppur quasi con un’ora di ritardo, il Mondiale 2019 di sci alpino ad Are (Svezia). In programma la prima prova cronometra di discesa libera femminile e sulla neve svedese alcuni dei valori che si erano già notati quest’anno si sono confermati. Ci si riferisce alla squadra austriaca, grande protagonista in Coppa del Mondo con cinque vittorie in sei gare con tre atlete diverse. La migliore è stata ...

Sci alpino - Mikaela Shiffrin domina la prima manche del gigante di Maribor - Bassino migliore azzurra : Bassino quinta nella prima manche del gigante di Maribor: podio a 52 centesimi. Goggia si difende, Brignone fuori quando era terza È Marta Bassino la migliore delle azzurre dopo la prima manche del gigante di Maribor. L’atleta piemontese, partita con il pettorale numero 15, ha stabilito il quinto tempo sciando alla grande soprattutto nella prima parte del tracciato, passando terza al penultimo intermedio e perdendo un po’ di ...

DIRETTA/ Slalom Schladming streaming video e tv : prima manche a Hirscher - Moelgg il migliore degli italiani : DIRETTA Slalom Schladming streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: orario, favoriti e azzurri , oggi 29 gennaio 2019, .

Sci - Sofia Goggia è subito la migliore delle azzurre nella prima prova della libera di Garmisch : quindicesima : La Svizzera Corinne Suter in 1'40''00 è stata la più veloce nella prima prova cronometrata della discesa di cdm di Garmisch- Partenkirchen. Seguono la svedese Lisa Hoernblad, +0,69, e l'austriaca ...

Sci alpino - Corinne Suter comanda la prima prova di discesa a Garmisch : Goggia migliore azzurra al rientro : Finalmente in pista: Sofia Goggia torna a Garmisch ed è la migliore delle azzurre nella prima prova di discesa Finalmente Sofia. Dopo la frattura al malleolo peroneale destro subita ad ottobre, la Goggia è scesa per la prima volta in pista nella stagione a Garmisch, per ora soltanto in prova. Ed è stata subito la migliore delle azzurre. La bergamasca oro olimpico in discesa a PyeongChang è arrivata al traguardo con il tempo di ...

Sci alpino – Coppa del mondo - slalom di Courchevel : Shiffrin davanti a tutti nella prima manche - Costazza migliore azzurra : Shiffrin davanti a Vlhova per soli 4 centesimi nella prima manche dello slalom di Courchevel. Brava Costazza: ottava Mikaela Shiffrin prima, Petra Vlhova seconda. Al termine della prima manche di Courchevel, la classifica dello slalom al momento è la stessa dei due già disputati in questa stagione a Levi e a Killington. Solo quattro centesimi dividono le due atlete: la statunitense è partita lentamente rispetto ai suoi standard, poi ha ...

Sci alpino - lo svedese Olsson domina la prima manche del gigante di Saalbach : De Aliprandini il migliore degli azzurri : Olsson al comando dopo la prima manche del gigante di Saalbach, De Aliprandini, Moelgg e Tonetti non lontani dalla top ten Grande sorpresa nella prima manche del gigante di Saalbach. Davanti ai propri tifosi l’austriaco Marcel Hirscher, leader indiscusso della Coppa del mondo capace di vincere le ultime sei gare della specialità (più il parallelo dell’Alta Badia), è soltanto quinto, a 71 centesimi da Matts Olsson. Lo svedese, ...

Sci alpino – Gigante Alta Badia : Hirscher comanda la prima manche - Moelgg migliore azzurro : Super Hirscher nella prima manche del Gigante in Alta Badia. Moelgg è il migliore degli azzurri La Gran Risa si gode le magie di uno dei più grandi campioni della storia dello sci alpino: Marcel Hirscher, vincitore delle ultime sette Coppe del mondo, dà spettacolo in Alta Badia dominando la prima manche del Gigante con 94 centesimi di vantaggio sul secondo, Matts Olsson, e un secondo netto sul terzo, la sorpresa Marc Odermatt, partito ...