La guerra dell' acqua tra India e Pakistan | New Delhi devia i fiumi'

Gli Occhi della guerra vincono il "premio Biagio Agnes" : Ancora un riconoscimento per gli Occhi della guerra. Dopo il recente successo al World Press Photo, dove il nostro fotografo Marco Gualazzini è tra i finalisti del più prestigioso premio fotografico con il reportage realizzato in Ciad grazie ai lettori de ilGiornale.it, arriva un'altra grande soddisfazione. Infatti, sono stati svelati i vincitori del "Premio Biagio Agnes" 2019, premio dedicato alla memoria di uno dei più autorevoli direttori ...

Così si fa esplodere una mina della Seconda guerra mondiale : le spettacolari immagini dei palombari della nostra Marina : Nelle immagini dei palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) e del Comando subacquei ed incursori della Marina Militare (COMSUBIN) le due delicate operazioni di bonifica nelle acque antistanti le coste siciliane, rispettivamente a Trapani e a Gela. L’intervento più impegnativo condotto è stato quello su una mina navale ormeggiata “tipo II”, di fabbricazione italiana, che faceva presumibilmente parte di un campo minato ...

guerra su Huawei - lo stop della Lega all'intesa di Di Maio : Affidare lo sviluppo delle infrastrutture del 5G a un consorzio formato da Siemens, Ericsson e Nokia. Escludere Huawei dai giochi. Nonostante il vicepremier Luigi Di Maio venerdì scorso abbia spiegato ...

Gualazzini e Gli Occhi della guerra vincono il World Press Photo : Candidature provenienti da tutto il mondo, fotoreporter di ogni continente in gara e quasi 80mila scatti inviati alla giuria. Poi il fatidico giorno della nomina dei vincitori. Poche ore fa sono ...

Ansia per Salvini da 'guerra del latte'. Il leader della Lega in tour elettorale senza accordo sul prezzo : In tour elettorale in Sardegna senza accordo sul prezzo del latte e con un bersaglio solo: il Pd. Matteo Salvini viene marcato a uomo dai pastori. In mattinata lo raggiungono nella piazza di Ozieri quando ha appena terminato il comizio elettorale e nel pomeriggio li incontra in Prefettura a Sassari. Del voto online degli M5s sul caso Diciotti, che deciderà se autorizzare o meno il processo, il leader leghista non sembra occuparsi.Gli ...

India e Pakistan - scenario da "guerra dell'acqua" : Cambiamento climatico e guerra. Un binomio che il mondo ha già avuto modo di conoscere. Yemen, Somalia e Siria sono tra i paesi in cui il surriscaldamento del Pianeta è da molti considerato come la ...

Ucraina : Il golpista Poroshenko non pu fare a meno della guerra in Donbass : ... ad esempio, del candidato Evgenij Muraev, leader del partito 'Nostri', secondo il quale la vittoria di Poroshenko porterebbe l'Ucraina al tracollo definitivo: 'l'economia è in un abisso profondo, ...

Haiti sull'orlo della guerra civile : Altre proteste sono attese nei prossimi giorni. Almeno 100 turisti canadesi sono riusciti a lasciare Haiti a bordo di un aereo durante un breve momento di tregua dagli scontri, ma molti espatriati e ...

Lancio di pietre contro il treno della Circumflegrea - ferito un ragazzo : 'È una guerra' : Ieri un uomo ha scagliato con forza una bottiglia contro il parabrezza di un bus dell'ANM mandandolo in frantumi, questa sera un altro episodio di violenza contro un treno della Circumflegrea. 'Quando ...

Graziani : 'La Juve non può avere timore dell'Atletico - chi ha paura non va alla guerra' : Ciccio Graziani, ex attaccante della Nazionale di calcio, ha espresso le sue opinioni su alcuni temi caldi riguardanti i top club italiani ai microfoni di Radio Sportiva. La Juventus, per l'ottavo di finale di Champions League, mercoledì affronterà l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano. La sfida si annuncia quanto mai tosta perché i colchoneros sono a pari livello con gli ospiti, ma il campione del mondo '82 pensa che la squadra di ...

Anche il "criminale" Churchill è una vittima della guerra alla storia : Roma. “Prima o poi ci prenderanno le statue di De Gaulle, Churchill, Roosevelt e altri, come se fossimo invitati a una nazificazione del passato occidentale”, scriveva un paio di anni fa sul Figaro Mathieu Bock-Côté. “Si educa a odiare la propria civiltà”. In Inghilterra impazza la guerra al passato

Sicurezza - Leonardo muove le pedine nel risiko della guerra cyber : Il Soc di Leonardo a Chieti (foto: Leonardo spa) Pisa – L’ultima commessa è arrivata il 13 febbraio. Un’estensione di contratto, per essere precisi. Leonardo (l’ex gruppo Finmeccanica) ha rinnovato per altri diciotto mesi la fornitura di servizi di Sicurezza informatica all’Organizzazione del trattato nord Atlantico (Nato). L’intesa prosegue da sette anni: in 29 Paesi una squadra di 200 esperti monitora, gestisce e ...

Calabria - la guerra della Lega : lettera a Salvini per rimuovere Furgiuele. “Con lui partito al centro di perplessità e ombre” : Poca “trasparenza”, tante “ombre” e “logiche perverse” nella gestione della Lega in Calabria. La denuncia arriva dalla base del partito di Matteo Salvini, con una lettera firmata da 200 militanti che chiedono la testa del deputato Domenico Furgiuele. A meno di un anno dalle elezioni comunali e regionali, il terremoto nel Carroccio in salsa calabra è solo questione di ore. Se fino a qualche anno fa, a queste latitudini, non si poteva nemmeno ...