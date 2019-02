attualitavip.myblog

: La fidanzata di Stefano Bettarini Nicoletta Larini si perde in autostrada: video in lacrime poi chiama la polizia -… - zazoomnews : La fidanzata di Stefano Bettarini Nicoletta Larini si perde in autostrada: video in lacrime poi chiama la polizia -… - infoitcultura : Nicoletta Larini, ecco chi è la fidanzata di Stefano Bettarini - VELOSPORT1960 : Nicoletta Larini, la fidanzata di Stefano Bettarini, si è persa mentre stava guidando in autostrada e, presa dal pa… -

(Di sabato 23 febbraio 2019), attimi di terrore per lainè impegnato in Honduras all’Isola dei Famosi, mentre la bellasi è persa mentre stava guidando inverso Milano., invece, di fermarsi a una stazione di servizio e chiedere informazioni si è fatta prendere dal panico ed è scoppiata a piangere. La 25enne, che è figlia dell’ex pilota di Formula 1, Nicola, ha pubblicato una serie disul suo profilo Instagram, cancellandoli poco dopo.stava viaggiando ina Milano. A un certo punto avrebbe perso il senso d’orientamento e non avendo il navigatore è stata presa dal panico. È lei stessa a raccontarlo sul suo profilo. Era andata a Milano per partecipare alla trasmissione tv di Canale 5 Mattino Cinque, proprio per parlare del fidanzato all’Isola, e una ...