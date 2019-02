La Ferrari torna in pista

F1 - Ramirez premia il lavoro di Binotto : 'Ferrari? E' tornato il sorriso all'interno della squadra' : ... Jo Ramirez si è detto sorpreso del passo espresso da Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, sottolineando come a Scuderia campione del mondo non sia riuscita a sfruttare al meglio il potenziale della W10 ...

Ferrari : un Villeneuve torna a correre su una Rossa. Jacques con Fisichella sulla 488 nel GT endurance : Il figlio dell'indimenticato Gilles Villeneuve , Campione del Mondo F.1 1997, gareggerà nelle gare del tricolore ACI Sport riservato alle super car e con lui sulla 488 del Cavallino ci saranno anche ...

Vanessa Ferrari torna in gara : «Io sono così - testarda e determinata» : Vanessa Ferrari, la veterana della ginnastica artisticaVanessa Ferrari, la veterana della ginnastica artisticaVanessa Ferrari, la veterana della ginnastica artisticaVanessa Ferrari, la veterana della ginnastica artisticaVanessa Ferrari, la veterana della ginnastica artisticaVanessa Ferrari, la veterana della ginnastica artisticaVanessa Ferrari, la veterana della ginnastica artisticaVanessa Ferrari, la veterana della ginnastica artisticaVanessa ...

UeD - Nicolò Ferrari lascia il reality francesce e torna in Italia : “Situazione ingestibile” : Uomini e Donne, Nicolò Ferrari abbandona il reality francese prima del tempo e torna in Italia: “Ho lasciato…La situazione era diventata ingestibile” Nicolò Ferrari è tornato in Italia. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, che all’inizio dell’anno è volato in America per partecipare ad un reality show francese girato a Miami, è rientrato a casa. […] L'articolo UeD, Nicolò Ferrari lascia il reality ...

Champions League - Paola Ferrari torna in tv : “il calcio è di tutti” : “Il calcio è di tutti” dichiara al sito del quotidiano Il Tempo, la giornalista sportiva Paola Ferrari, che stasera torna in TV in occasione dell’ottavo di finale di Champions League: Ajax-Real Madrid. Dalle pagine online del giornale, dichiara infatti: “…mi sono battuta molto per i diritti televisivi del calcio e ho sempre potuto contare sulla massima disponibilità da parte della mia azienda. Capisco che i tempi ...

F1 - la McLaren torna ad avere il suo vecchio appeal : il team di Woking sulle orme della… Ferrari : Il team di Woking ha reso noto di aver firmato un accordo di sponsorizzazione con la BAT, azienda di tabacco che avrà sulla livrea della nuova McLaren il logo ‘A better tomorrow’ La McLaren torna in auge, riscoprendo tutto d’un tratto il suo vecchio appeal. Il team di Woking ha infatti reso noto di aver stipulato un contratto di sponsorizzazione con la BAT (British American Tobacco), azienda di tabacco conosciuta in tutto ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : i convocati dell’Italia per le tappe di Baku e Doha. Ferrari sugli scudi - tornano Mori e Lodadio : L’Italia sarà grande protagonista nella Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, il circuito internazionale riservato alle singole specialità farà tappa a Baku (Azerbaijan, 14-17 marzo) e a Doha (Qatar, 20-23 marzo) per il terzo e quarto appuntamento della manifestazione che mette in palio dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Vanessa Ferrari e Martina Rizzelli ritorneranno in pedana dopo la lunga trasferta di Melbourne prevista per ...

Jacques Villeneuve torna alle corse su una Ferrari. Con lui anche Fisichella? : La passione per l’adrenalina delle corse è davvero irresistibile per Jacques Villeneuve che, a 47 anni, non smette di sorprendere. Il comodo ruolo di commentatore Sky per la Formula 1, che qualche anno fa era diventato un impegno costante per il pilota canadese, è ormai quasi un ricordo. Villeneuve, che a metà dicembre ha ufficializzato il suo impegno nel campionato europeo Nascar (prima gara a Valencia il 13 aprile), ...

"Ferrari investe per tornare a vincere" : ANSA, - TORINO, 31 GEN - La Ferrari punta a vincere in F1 nel 2019 e per questo investirà di più. Lo ha detto l'amministratore delegato Louis Camilleri, durante la conference call sui conti 2018. "Nel ...

Ginnastica - quando ritorna in gara Vanessa Ferrari? Data - programma - orari e tv della Coppa del Mondo : C’è grande attesa sul ritorno in gara di Vanessa Ferrari, la Campionessa del Mondo 2006 è fuori dalle pedane da oltre un anno (la sua ultima uscita risale alla finale al corpo libero dei Mondiali 2017) e ormai è pronta per rientrare in scena da assoluta protagonista. La 28enne ha stretto i denti, si è sottoposta a un’operazione, ha affrontato un lungo periodo di riabilitazione, si è rimessa in gioco con grande caparbietà e si è ...

Classifica Brande Finance - la Ferrari torna ad essere il marchio più forte al mondo : Dopo cinque anni la Ferrari torna ad essere il marchio più forte e influente al mondo, tra i 500 big internazionali con maggiore valore economico secondo la Classifica di Brande Finance , società che ...

Ginnastica - Vanessa Ferrari torna in gara! Campionessa infinita - in pedana in Coppa del Mondo tra un mese : La più grande di tutti i tempi ha deciso di battere ancora un colpo, Vanessa Ferrari lo aveva promesso e come sempre non si è tirata indietro: la Campionessa del Mondo 2006 tornerà in gara in occasione della tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica che si svolgerà a Melbourne (Australia) dal 21 al 24 febbraio. La 28enne si era infortunata al tendine durante i Mondiali 2017, si è operata e ha affrontato un lungo periodo di ...