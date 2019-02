La disparità del Viminale: sì a juventini di Torino a Napoli, no a napoletani allo Stadium

ilnapolista

(Di sabato 23 febbraio 2019) Doppi standard Tu chiamala, se vuoi, discriminazione. O comunque doppio standard. C’è qualcosa che non torna nella decisione assunta dal ministero dell’Interno per la partita trae Juventus che si disputerà al San Paolo domenica prossima – 3 marzo – alle 20.30.Per-Juventus sarà riaperto il settore ospiti. E sarà riaperto a tutti i tifosi muniti di tessera del tifoso della Juventus. Senza alcuna distinzione geografica. Potranno acquistare il bigliettoresidenti in Puglia così comeresidenti in Piemonte.Ed è una differenza non da poco visto che da annidi, invece, il settore ospiti – quando è aperto – è aperto soltanto ai tifosi delcon tessera del tifoso e non residenti in Campania. Da anni, quindi, Juventus-è partita negata ai tifosi delresidenti aQual è il ...