La denuncia della Cgia : impennata su tariffe di gas - luce e acqua : Roma, 23 feb., askanews, - Nel 2018 le principali tariffe pubbliche hanno continuato ad aumentare. Lo afferma la Cgia con un comunicato, riportando come eccezione dei servizi telefonici, -0,6 per ...

'Roma in rovina' l'inchiesta del New York Times che denuncia la débâcle della Città Eterna : ... e colpe, che di fatto ne annuncia la debacle e la retrocessione dal podio delle Città più belle del mondo. Perché l'istinto irrazionale di rispondere con un bel vademecum sulle bizzarrie di Trump o ...

La denuncia dell'Onu : l'11% della popolazione del Venezuela è emigrata - : A seguito della crisi politica ed economica, 3,4 milioni di persone avrebbero lasciato il Paese. Intanto i militari Venezuelani hanno aperto il fuoco contro un posto di blocco di indigeni Pemon a Gran ...

Terremoto - la denuncia della deputata grillina : 'I fondi per il sisma utilizzati per i mercatini di Natale a Pesaro' : ...'Terremoto Centro Italia' con cui si stigmatizza l'operato della giunta regionale sull'uso dei 248 milioni di euro comunitari che dovrebbero essere esclusivamente utilizzati per rilanciare l'economia ...

Milano - paura per Wanda Nara e i figli : sasso contro l'auto della moglie di Icardi. Lei vuole fare denuncia : Attimi di paura stamattina per Wanda Nara e i suoi figli. Mentre la moglie e procuratrice di Mauro Icardi era al volante in direzione autostrade (non lontano da San Siro), un sasso ha...

Francesco Monte : Parla di Eva Henger - della denuncia e di Barbara d’Urso : “Sono stato danneggiato”. Leggi le sue parole : Francesco Monte ha denunciato Eva Henger, è ufficiale. In realtà lo ha fatto 11 mesi fa, ma come sappiamo i tempi in questi casi sono molto lunghi. A rendere pubblica la querela è stata... L'articolo Francesco Monte: Parla di Eva Henger, della denuncia e di Barbara d’Urso: “Sono stato danneggiato”. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Franceso Monte parla della denuncia alla Henger : 'Mi ha danneggiato' : Dopo un bel po' di polemiche, Francesco Monte ha deciso finalmente di rompere il silenzio e di commentare la questione inerente la denuncia contro Eva Henger. Nel corso di precedenti puntate di Domenica Live, infatti, la conduttrice Barbara D'Urso aveva informato i telespettatori dell'esistenza di una denuncia sporta da Francesco Monte ai danni di Eva Henger. L'accusa mossa dall'ex naufrago dell'Isola è per diffamazione. In questi giorni, la ...

Il coraggio della famiglia Baio : “Abbiamo denunciato la mafia - ora ci sfrattano” : Questa è la storia infinita della famiglia Baio e di Jvan, un uomo che non vuole abbassare la testa, che vuole lottare per i propri diritti, che vuole che la verità emerga e che oggi desidera avere un posto di lavoro. Sono vittime di mafia perché hanno avuto il coraggio di denunciare. La famiglia Baio con tre minori, deve lasciare immediatamente la casa per due mensilità non pagate, nonostante il contratto della Caritas diocesana. Ma la famiglia ...

Monza - testata a un ragazzino : consigliere della Lega denunciato : I genitori di un tredicenne hanno denunciato, sabato scorso, ai carabinieri un consigliere comunale leghista di Bellusco (Monza), accusandolo di aver colpito con una testata loro figlio, fratturandogli il setto nasale, per un petardo lanciato vicino a casa sua, venerdì sera a Bellusco (Monza). Secondo il loro racconto, il ragazzino, italo-egiziano, si trovava all’esterno dell’abitazione del consigliere insieme ad altri due coetanei. Uno, stando ...

Musica in nero - la denuncia della Cgil : A denunciarlo è Emanuela Bizi , segretaria nazionale Slc Cgil che, all'Adnkronos, dice: "In molti contesti, ad esempio, non vengono pagate le prove ma solo gli spettacoli, addirittura c'è la pretesa ...

Reggina-Catanzaro : ferma risposta della Questura di Reggio Calabria dopo i tafferugli del fine partita. Un tifoso arrestato e un altro denunciato : “Non è tollerabile che una bella cornice di pubblico per un evento sportivo di grande richiamo venga turbata per volontà di pochi facinorosi. Tolleranza zero verso questi episodi che saranno opportunamente sanzionati. Gli appassionati devono poter assistere allo spettacolo del calcio in piena sicurezza e trascorrere in assoluta serenità una domenica di sport. Il mio ringraziamento, invece, va a quella parte di tifoseria che ha mantenuto ...

Salvini gioca (come Berlusconi) la carta del perseguitato : “Sono il ministro più denunciato e indagato della storia” : “Sono stato la persona che ha subito più processi, non solo in Italia, ma nel mondo e in ogni epoca. Sono l’uomo politico più perseguitato di tutta la Storia, di tutte le epoche del mondo”. Una pausa per lasciare suspense al pubblico. E poi: “Non sono comunque impensierito”. Non siamo ancora a questi livelli, ma a sentire – e vedere – Matteo Salvini nella sua domenica di campagna elettorale in Abruzzo ...

Brindisi - reportage sulla stampa denuncia la grave situazione della frazione di Tuturano : E' sicuramente un caso quello sollevato negli scorsi giorni dalla stampa locale Brindisina, in particolare da Il 7 Magazine, che ha effettuato un reportage quanto mai significativo sulla situazione in cui versa la frazione di Tuturano, che dista dal comune capoluogo circa una decina di chilometri. Si tratta di una vera e propria zona periferica del capoluogo di provincia adriatico. Una borgata che ha origini antichissime, ma che oggi sembra ...

La denuncia della sorella : 'Anna e il suo bimbo - un doppio omicidio' : Il dolore è ancora troppo forte per Rosa e Angelo, genitori di Anna Siena, la 36enne napoletana morta dopo essere stata dimessa dall'ospedale Vecchio Pellegrini per una 'lombosciatalgia'. E invece era ...