La confessione della ex di Gabriel Garco | Così ho sconfitto l' anoressia

Io sono Mia - la confessione di Mauro Serio - medico della fiction : 'Dopo Solletico non sapevano più chi fossi' : Serio però ha confessato che il passaggio da conduttore a interprete di fiction e spettacoli teatrali non è stato per niente facile, 'non avendo mai avuto padrini o santi in paradiso non avevano più ...

Io sono Mia - la confessione di Mauro Serio - medico della fiction : "Dopo Solletico non sapevano più chi fossi" : Forse in Io sono Mia non tutti lo hanno riconosciuto. Ma Mauro Serio negli anni ’90 era una star della televisione. Infatti, dal 1994 al 2000 è stato il celebre conduttore di Solletico, il programma per ragazzi in onda su Rai1. L’ex presentatore, intervistato da TvBlog ha ammesso: "Dopo ho subito un

Soleil Sorge - la confessione sulla fine della storia con Marco Cartasegna : 'Mi soffocava' : Tra le protagoniste dell'ultima edizione dell'Isola dei famosi vi è anche la bella Soleil Sorge, ben nota al grande pubblico di Uomini e donne per essere stata una delle corteggiatrici delle passata stagioni del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. In questi giorni la bella Soleil si è messa in gioco sull'Isola, dove ha avuto modo di parlare per la prima volta anche della fine della sua storia d'amore con Marco Cartasegna, conosciuto ...

Tish Amici 18 festeggia San Valentino : la confessione della cantante (Foto) : Il San Valentino di Tish di Amici 18: un nuovo fidanzato nella sua vita? Tish ha festeggiato San Valentino. A modo suo! Ormai archiviata la sua storia con Albero Urso, continua a restare single. Si credeva che avesse cominciato a nutrire dell’interesse nei confronti di Alvis, ma tutto si è rivelato un fuoco di paglia. […] L'articolo Tish Amici 18 festeggia San Valentino: la confessione della cantante (Foto) proviene da Gossip e Tv.

Sanremo 2019 cantanti - la confessione di Irama prima della gara : emozione infinita : Irama a Sanremo 2019, l’emozione si fa sentire Come sapete, Irama è tra i cantanti in gara di Sanremo 2019 e come ogni altro sentirà senz’altro la pressione di una competizione così importante. In questi giorni di preparativi l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi appare in video e in foto quasi sempre con […] L'articolo Sanremo 2019 cantanti, la confessione di Irama prima della gara: emozione infinita proviene da ...

Barbara D'Urso - la confessione della sorella eleonora : Lei che aveva abbandonato il mondo della televisione per dedicarsi esclusivamente al teatro , ha deciso di tornare sulle scene per amore di sua sorella. Le due D'Urso, sono unite anche nella ...

La confessione inedita della Turci a Belve : ' Sono stata vittima di abusi a 13 anni' : Paola Turci è stata ospite nel salotto di Belve condotto da Francesca Fagnani, per un’intervista a 360 gradi che a breve verrà trasmessa su Canale 9. Alla conduttrice, la cantante romana per la prima volta ha raccontato di essere stata vittima di abusi sessuali quando era ancora un'adolescente, all'età di 13 anni. La dichiarazione scioccante ed inedita è arrivata dopo che l'artista discuteva con la padrona di casa, Francesca Fagnani, di una ...

"Io - ex concorrente di reality - oggi vendo il mio corpo" : la confessione della showgirl : Il giornale 'The King - Corona Magazine' intervista una ragazza che partecipò a 'La Pupa e il Secchione'. Ma l'identità...

Il mondo di Patty - la nuova confessione di Caterina : 'Ho le foto della notte degli abusi' : Lo scandalo che ha travolto i protagonisti della serie tv Il mondo di Patty si allarga sempre di più e nel corso delle ultime ore sono venute fuori delle nuove clamorose rivelazioni che hanno fatto il giro del web e dei social in Argentina. Come ben saprete, infatti, alcune delle attrici protagoniste della serie avevano puntato il dito contro l'attore che vestiva i panni di Leandro, sostenendo che ai tempi delle riprese della serie tv aveva ...