sport.sky

: Kaladze, nostalgia Milan: su Instagram spunta la foto dei rossoneri a Carnevale - milansette : Kaladze, nostalgia Milan: su Instagram spunta la foto dei rossoneri a Carnevale -

(Di sabato 23 febbraio 2019) Una sorta di Hall of Fame del mondo, in una veste assolutamente insolita. Visualizza questo post su" Un post condiviso da Kakha, @kakha, in data: Feb 22, 2019 at ...