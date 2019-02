Juventus | è morta Marella Agnelli | vedova di Gianni

Juventus : è morta Marella Agnelli - vedova di Giovanni : Lutto a Torino e per la Juventus , questa mattina è mancata Marella Agnelli , moglie e vedova dell'ex presidente bianconero Gianni: la donna aveva 92 anni ed era malata da tempo, le sue condizioni si ...

Marisa Amato morta a Torino : fu calpestata dalla folla di piazza San Carlo durante la partita della Juventus : Marisa Amato è morta stamattina, due anni dopo essere stata travolta dalla calca in piazza Castello a Torino . Marisa Amato , 65 anni, è morta all'ospedale Cto di Torino :...

Vergona in Juventus-Chievo : insulti verso la mamma morta di Meggiorini : Sui social, però, in tanti hanno preso le distanze da questi cori orribili ed hanno attaccato chi si è reso protagonista di questo triste episodio che non ha nulla a che vedere con lo sport: Tutto ...