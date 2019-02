Juventus Atletico Madrid – lunedì la sentenza su Simeone

Juventus - Allegri 'Dall Atletico una scossa - l adrenalina è al top' : TORINO - Il 2-0 di Madrid con l'Atletico ha ferito ma non abbattuto la Juventus e le prossime tre sfide di campionato, quella di domani con il Bologna, lo scontro diretto con il Napoli e la partita ...

La Liga Atletico Madrid : come affronterà il Villarreal dopo la vittoria con la Juventus? : dopo la vittoria in Champions con i bianconeri, i Colchoneros se la vedranno al Wanda Metropolitano con il Villarreal. Simeone ha pochi dubbi sulla formazione. In un clima disteso dopo l’ottima prestazione mostrata in Champions League contro la Juventus, l’Atletico Madrid si appresta a sfidare domani pomeriggio alle 16.15 e ancora una volta al ”Wanda Metropolitano” il Villarreal, reduce dal 3-0 contro il Siviglia nello ...

L'Atletico Madrid attacca la Juventus : "Potente e influente come il Real Madrid" : Il 12 marzo all'Allianz Stadium la Juventus di Massimiliano Allegri tenterà l'impresa contro L'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. I colchoneros hanno vinto con gran merito l'andata per 2-0 e solo ...

5 rimonte in Champions League che la Juventus dovrebbe imitare per ribaltare l'Atletico : Missione rimonta il 12 marzo per la Juventus chiamata a ribaltare allo Stadium di Torino il pesante 2-0 subito con l’Atletico a Madrid nei primi novanta minuti della doppia sfida valida per gli ottavi di finale di Champions League. L’imperativo bianconero è di crederci fino alla fine e gli uomini di Allegri proveranno sicuramente in tutti i modi a centrare la ‘remuntada’. Impresa evidentemente non semplice, ma nemmeno impossibile. Ecco 5 ...

L'Atletico Madrid accusa la Juventus - : L'amministratore delegato delL'Atletico Madrid Miguel Angel Gil Marin attacca la Juventus dopo l'ottavo di finale di Champions vinto dai colchoneros mercoledì. 'Per battere club potenti come il Real ...

L’Atletico Madrid attacca la Juventus : “club potente - decisioni a loro favore! E Chiellini…” : Miguel Angel Gil Marin, amministratore delegato dell’Atletico Madrid, ha tuonato a seguito di alcune decisioni arbitrali definite pro-Juventus Miguel Angel Gil Marin, amministratore delegato dell’Atletico Madrid, ha parlato a seguito della gara vinta dalla sua squadra contro la Juventus. Il dirigente è stato duro nei confronti della direzione arbitrale e del Var, parlando di una forma di favoritismo nei confronti della ...

Carletto Ancelotti fa arrabbiare la Juventus : “auguro all’Atletico di vincere la Champions” : Carletto Ancelotti ha parlato del gesto di Cristiano Ronaldo, il quale ha rinfacciato ai tifosi dell’Atletico Madrid le sue 5 Champions League Carletto Ancelotti ha staccato ieri sera il pass per gli ottavi di finale di Europa League. In conferenza stampa il tecnico è stato anche interpellato sul ben noto gesto del suo ex calciatore Cristiano Ronaldo, il quale ha mimato il 5 nei confronti dei tifosi dell’Atletico Madrid, come a ...

Juventus-Atletico Madrid - Simeone rischia la squalifica dopo il gestaccio dell’andata : è recidivo : Diego Simeone potrebbe essere squalificato in vista della gara di ritorno tra Atletico Madrid e Juventus che si giocherà a Torino L’Uefa sta valutando con attenzione la posizione di Diego Simeone dopo la gara d’andata tra Atletico Madrid e Juventus. Il tecnico dei colchoneros, dopo la sua esultanza eccessiva, è stato preso di mira in modo vergognoso sui social, con alcuni teppisti che hanno augurato la morte a lui ed alla ...

Atletico Madrid-Juventus - coda al veleno : insulti pesantissimi a Simeone sui social - ma la Spagna si scaglia contro Cristiano Ronaldo : Piu’ che il -11% in Borsa, l’immagine della Juventus sconfitta dall’Atletico Madrid e’ quella di Cristiano Ronaldo. Il campione acquistato a colpi di milioni di euro per vincere la Champions, 22 gol ai colchoneros con la maglia del Real – esce a mani vuote dal Wanda Metropolitano. “E’ stata una serata difficile”, ammette il portoghese, fischiatissimo dai tifosi avversari, e con una serie di ...

Atletico Madrid-Juventus - Sacchi su Simeone : “ammiro chi da’ la vita nel suo lavoro - il suo calcio ha grande entusiasmo - sono degli eroi” : “Ammiro le persone che danno la vita nelle attività che svolgono. E Simeone e’ uno di questi, il suo calcio non e’ cosi’ armonioso, ma ha grande entusiasmo e generosità, sono degli eroi“: lo dice Arrigo Sacchi, a un Giorno da Pecora su RadioRai, intervenendo sulle polemiche per l’esultanza volgare del tecnico argentino al primo gol nella vittoria del suo Atletico sulla Juve. “La sconfitta dei ...

Juventus a picco in Borsa dopo la sconfitta con l'Atletico in Champions : -11% - bruciati 162 milioni : Costa caro alla Juventus la sconfitta per 2-0 contro l'Atletico Madrid nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Il titolo del club bianconeero in una sola seduta ha infatti bruciato 162 ...

La Juventus avvisa l'Atletico : «A Torino sarà battaglia» : Torino - La Juventus è già carica per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l' Atletico Madrid . "A Torino sarà battaglia " questo il post pubblicato su Twitter, sul profilo ...

Diego Godin - gol e prestazione solida nella vittoria dell'Atletico contro la Juventus : Diego Godin, difensore uruguaiano classe 1986, nella vittoria di ieri sera dell'Atletico Madrid sulla Juventus ha stupito tutti con una prova di solidità e carattere, a cui ha aggiunto un gol che rende il passivo piuttosto pesante in vista del ritorno. Finisce 2 a 0 al Wanda Metropolitano e il tutto arriva a poche ore dall'annuncio di Sky, secondo cui è ormai fatta per il suo trasferimento all'Inter per la prossima stagione. Uno dei sovrani ...

Juventus a picco in Borsa dopo la sconfitta con l'Atletico in Champions : -9% : dopo un lungo rally che ha portato il titolo Juventus verso i massimi storici, tonfo in Borsa per la Juventus. Ad aver causato il crollo della squadra bianconera sui mercati è la sconfitta in ...