Juventus | 7 motivi per credere nella rimonta

(Di sabato 23 febbraio 2019) La squadra bianconera ha subito mercoledì una pesante sconfitta al Wanda Metropolitano, 2-0, che mette a forte rischio il proseguimentoChampions League. Soprattutto Massimiliano Allegri è finito sul banco degli imputati: colpevole, secondo i tifosi, di proporre un calcio troppo attendista, e di aver preferito De Sciglio a Cancelopartita più importante della stagione. Anche la storia non è dalla parte della Juve: eliminata infatti per 5 volte su 5 in Champions dopo aver perso l'andata 2-0. Ma essendoci ancora una partita di ritorno da disputare, il calcio insegna, tutto è possibile. Ribaltare il passivo di Madrid non sarà per nulla facile ma ci sono alcuniper essere ottimisti....