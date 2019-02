Juve | i quarti di Champions valgono 55 milioni

Che cosa deve fare la Juventus per qualificarsi ai quarti di Champions : Che cosa deve fare la Juventus per qualificarsi ai quarti di Champions? I bianconeri sono usciti con le ossa rotte dal Wanda Metropolitano, dove l’Atletico Madrid di Simeone si è imposto con il risultato di 2-0. Una sconfitta maturata nel finale, che rischia di porre fine ai sogni Champions della Juventus già negli ottavi di […] L'articolo Che cosa deve fare la Juventus per qualificarsi ai quarti di Champions è stato realizzato da Calcio e ...

Champions League - i quarti si allontanano per la Juventus : le quote non sorridono ai bianconeri : I bookmakers non credono moltissimo nella rimonta della Juventus, piazzando quote alte per il passaggio dei bianconeri ai quarti di finale I gol di Gimenez e Godin tagliano le gambe alla Juventus anche nelle valutazioni dei betting analyst. Dopo lo 0-2 contro l’Atletico Madrid, la qualificazione ai quarti di Champions si fa durissima per i bianconeri: sul tabellone 888sport.it il passaggio del turno è salito a 3,75, mentre quello dei ...

Atletico Madrid-Juve 2-0 - Gimenez a segno al 78' e Godin all'83' : i quarti per Allegri si complicano : L'Atletico Madrid batte 2-0 la Juventus nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Decidono al 78' Gimenez e all'83' Godin. Il gol del 2-0 , Afp, Alvaro Morata, in prestito dal Chelsea, ...

Atletico Madrid-Juve 2-0 - Gimenez a segno al 78’ e Godin all’83’ : i quarti per Allegri si complicano : Nel primo tempo la Var salva la Juve su un rigore inesistente, nella ripresa annulla un gol a Morata. Griezmann centra la traversa al 53’ . Il crollo bianconero nel finale

Juventus - quanto vale la qualificazione ai quarti : Juventus quanto vale qualificazione quarti champions – La Juventus sfida l’Atletico Madrid: obiettivo i quarti di finale di Champions League. Andrà in scena stasera la sfida d’andata per gli ottavi tra i bianconeri e gli spagnoli, al Wanda Metropolitano di Madrid. Ma quanto può valere passare il turno per il club torinese? Al momento attuale, […] L'articolo Juventus, quanto vale la qualificazione ai quarti è stato realizzato da ...

Champions League - ecco le favorite per i quarti : dal Psg alla Juve - dal Real ai due Manchester : Pronti o non pronti, si parte con gli ottavi di Champions . Chi sta meglio nell'assalto alla Coppa previsto l'1 giugno a Madrid, stadio Wanda Metropolitano? Il Barcellona balbetta in campionato, il ...

Atalanta Juventus 3-0 - quarti di finale Coppa Italia [VIDEO HIGHLIGHTS] : Il non c’è due senza tre non vale in Coppa Italia per la Juventus, fin lì imbattuta in Italia da 9 mesi e in trasferta addirittura da 14 (3-2 dalla Samp nel novembre 2017) che nel quarto secco in casa dell’Atalanta non triplica il passaggio del turno delle due edizioni precedenti (ottavo casalingo e semifinali) […] L'articolo Atalanta Juventus 3-0, quarti di finale Coppa Italia [VIDEO HIGHLIGHTS] è stato realizzato da Calcio e ...

Video/ Atalanta-Juventus - 3-0 - : highlights e gol della partita - quarti Coppa Italia - : Video Atalanta-Juventus , risultato finale 3-0, : highlights e gol della partita valevole per i quarti di Coppa Italia. Serata da sogno per gli orobici.

Pagelle/ Atalanta-Juventus - 3-0 - : i voti della partita - quarti Coppa Italia - : Pagelle Atalanta-Juventus , 3-0, : i voti ai protagonisti della partita valevole per i quarti di Coppa Italia. Serata da sogno per la Dea.

Calcio femminile - Coppa Italia 2019 : Juventus - Roma - Fiorentina e Milan vincenti nell’andata dei quarti di finale : E’ andata in archivio l’andata dei quarti di finale della Coppa Italia 2019 di Calcio femminile e ci sono state poche sorprese: Juventus, Roma, Fiorentina e Milan si sono imposte nei loro match in trasferta, mettendo una serie ipoteca per la qualificazione alle semifinali in vista dei match di ritorno programmati mercoledì 20 febbraio. Partiamo dalle campionesse d’Italia che hanno realizzato un poker di reti contro il ...

Tim Cup - quarti di finale : la Juventus impegnata a Bergamo - la Roma attesa a Firenze : Sono in programma in questi giorni i quarti di finale della Tim Cup 2018/2019, con alcune interessanti sfide ad eliminazione diretta. Ieri sera si è giocata Milan-Napoli ed è stata la grande serata del polacco Piatek, neo acquisto del Milan, che con due reti nei primi 45 minuti ha assicurato l'accesso alla semifinale di Tim Cup alla squadra guidata da Rino Gattuso, che ora dovrà vedersela con la vincente di Inter-Lazio. Il Napoli ha invece ...

Atalanta-Juventus - le quote dei quarti di Coppa Italia : Atalanta e Juventus tornano si ritrovano stadio Atleti Azzurri d'Italia per contendersi un posto in semifinale di Coppa Italia. Entrambe le squadre hanno superato gli ottavi vincendo 2-0 in trasferta, ...

Quarti di finale Coppa Italia : Atalanta-Juventus si gioca stasera alle 20 - 45 : Prosegue la Coppa Italia (Tim Cup) con le gare dei Quarti di finale, tra esse va segnalata Atalanta-Juventus di stasera 30 gennaio, con calcio d'inizio fissato alle 20:45. In caso di pareggio al 90° si andrà ai supplementari ed eventualmente anche alla lotteria dei rigori. Di sicuro si annuncia un incontro molto spettacolare. La partita potrà essere vista su Rai 1 (con collegamento dalle 20:30) o in modalità streaming su Rai Play. In radio, la ...

Atalanta-Juventus Statistiche - la Dea non ha mai vinto nei quarti : ATALANTA JUVENTUS Statistiche – Il 30 gennaio, Atalanta e Juventus si affronteranno ai quarti di finale di Coppa Italia, in un incrocio che sarà il terzo in questo turno della competizione nella storia dei due club. In totale, queste due squadre si sono incontrate 14 volte in Coppa Italia, con uno score in favore dei […] L'articolo Atalanta-Juventus Statistiche, la Dea non ha mai vinto nei quarti proviene da Serie A News Calcio - ...