Juve | Champions dorata | 464 milioni negli ultimi 6 anni

Juve - per l'impresa in Champions serve il vero Dybala : TORINO - Difficile salvarsi quando una intera squadra affonda, come successo alla Juventus nel secondo tempo al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid. Un destino cui si è accodato docilmente ...

Juve - i quarti di Champions valgono 55 milioni : TORINO - Il crollo del titolo Juventus in Borsa all'indomani della sconfitta contro l'A tletico Madrid fa capire quanto i risultati sportivi possano incidere sull'andamento economico di un club di ...

Champions - rimonta Juve : i tifosi bianconeri ci credono : TORINO - Io ci credo . È questo il messaggio, forte e chiaro, che la maggioranza del popolo Juventino ha mandato tramite il nostro sito. Ieri abbiamo proposto un sondaggio sul nostro profilo Facebook :...

5 rimonte in Champions League che la Juventus dovrebbe imitare per ribaltare l'Atletico : Missione rimonta il 12 marzo per la Juventus chiamata a ribaltare allo Stadium di Torino il pesante 2-0 subito con l’Atletico a Madrid nei primi novanta minuti della doppia sfida valida per gli ottavi di finale di Champions League. L’imperativo bianconero è di crederci fino alla fine e gli uomini di Allegri proveranno sicuramente in tutti i modi a centrare la ‘remuntada’. Impresa evidentemente non semplice, ma nemmeno impossibile. Ecco 5 ...

Sacchi critica la Juve di Allegri : 'In Champions si vince con il calcio offensivo' : Dopo la sconfitta della Juventus contro l'Atletico Madrid, su Massimiliano Allegri e sulla sua squadra si sono abbattute diverse critiche. Alcune di queste sono sicuramente costruttive, altre invece sembrano un po' ingenerose verso un tecnico che ha dimostrato di saper guidare egregiamente i suoi uomini verso la conquista di diversi titoli. Uno dei più critici verso Massimiliano Allegri è stato Arrigo Sacchi. L'ex allenatore già nelle passate ...

Juventus : uscire dalla Champions costerebbe 50 milioni : La coppa dalle grandi orecchie rappresenta il massimo traguardo sportivo raggiungibile da una squadra europea, la prospettiva che a inizio stagione fa sognare i tifosi e fa sperare ai dirigenti del vecchio continente di dover fare spazio nelle bacheche in vista della consueta finale di maggio. Il fascino delle notti di Champions va però oltre la semplice passione, soprattutto negli ultimi tempi il significato della coppa si è infatti arricchito ...

Carletto Ancelotti fa arrabbiare la Juventus : “auguro all’Atletico di vincere la Champions” : Carletto Ancelotti ha parlato del gesto di Cristiano Ronaldo, il quale ha rinfacciato ai tifosi dell’Atletico Madrid le sue 5 Champions League Carletto Ancelotti ha staccato ieri sera il pass per gli ottavi di finale di Europa League. In conferenza stampa il tecnico è stato anche interpellato sul ben noto gesto del suo ex calciatore Cristiano Ronaldo, il quale ha mimato il 5 nei confronti dei tifosi dell’Atletico Madrid, come a ...

Juventus - Cristiano Ronaldo un fantasma in Champions League : ecco le cifre - e non tornano - : Il problema della Juventus è che non perde mai. Se non perdi mai, quando ti capita, la gente perde la testa. Nel caso specifco ha completamente sbroccato , la gente, , del resto la partita era ...

CR7 in missione per conto della Juve : operazione rimonta in Champions : ... proprio nell'anno in cui l'investimento per avere «il miglior giocatore del mondo» è stato fatto per compiere il salto di qualità in Champions. Il momento è molto critico , non solo perché il 2-0 da ...

Juventus : tracollo Champions - ecco cosa non ha funzionato : La Juventus si concentra sulla sfida di Bologna, per provare a dimenticare la brutta serata del Wanda Metropolitano, dove sono usciti i limiti degli uomini di AllegriJuventus / SERIE A NEWS – Dopo la serataccia del Wanda Metropolitano, la Juventus prova a rialzare la testa e a pensare alla trasferta di Bologna, per dare l’ennesima ipoteca sull’ottavo scudetto di fila, che sembra essere sempre più vicino. Tuttavia, la brutta ...

Sacchi bacchetta la Juve : «In Champions si vince attaccando. Ammiro Simeone» : ROMA - Non risparmia critiche alla Juventus , Arrigo Sacchi , all'indomani del ko dei bianconeri contro l'Atletico Madrid in Champions League . L'ex allenatore del Milan e della Nazionale, intervenuto ...

Juventus a picco in Borsa dopo la sconfitta con l'Atletico in Champions : -11% - bruciati 162 milioni : Costa caro alla Juventus la sconfitta per 2-0 contro l'Atletico Madrid nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Il titolo del club bianconeero in una sola seduta ha infatti bruciato 162 ...