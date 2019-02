Juve | Allegri | Bologna ha altro piglio

Juventus - Allegri 'Dall Atletico una scossa - l adrenalina è al top' : TORINO - Il 2-0 di Madrid con l'Atletico ha ferito ma non abbattuto la Juventus e le prossime tre sfide di campionato, quella di domani con il Bologna, lo scontro diretto con il Napoli e la partita ...

Juve - per Allegri c'è allarme Pjanic : ANSA, - TORINO, 23 FEB - "Ho due centrocampisti e mezzo a disposizione, Pjanic ieri era ... in mano a Cristo. Vediamo ... se ce lo restituisce". Questa la metafora di Allegri per descrivere lo stato ...

Bologna-Juventus - Allegri : “Gioca Cancelo. Gesto Bonucci? Dico che…” : BOLOGNA JUVENTUS Allegri- Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul prossimo match contro il Bologna, analizzando anche il match di ritorno contro l’Atletico Madrid. Occhio anche alle novità di formazione contro gli emiliani. Confermata la presenza dal primo minuto di Perin, così come quella di […] L'articolo Bologna-Juventus, Allegri: “Gioca ...

Allegri - Juve deve costruire rimonta : ANSA, - TORINO, 23 FEB - "Rigiocassimo già mercoledì con l'Atletico Madrid saremmo eliminati di sicuro. Ci vuole il tempo necessario, costruire un pezzetto alla volta. Il 12 marzo saremo pronti e ...

Juventus - dubbi di formazione per Allegri : “Ronaldo non so se gioca - Pjanic invece è mezzo morto” : L’allenatore della Juventus ha analizzato il match di domani con il Bologna, soffermandosi anche sul ko con l’Atletico Madrid “E’ il momento di dare la scossa. Dobbiamo trasformare la sconfitta con l’Atletico Madrid in un’opportunità per fare qualcosa di straordinario”. Massimiliano Allegri chiede alla sua Juventus una reazione immediata dopo il doloroso k.o. con gli spagnoli nell’andata ...

Bologna-Juventus - Allegri : "Passare il turno? Abbiamo molte possibilità" : Massimiliano Allegri ha in testa solo la Champions League. Il campionato, in attesa della gara di ritorno contro l'Atletico Madrid, servirà per dare una scossa: "Per arrivare pronti, occorre fare tre ...

Bologna-Juve - conferenza stampa Allegri : “Ecco chi giocherà. L’Atletico…” : conferenza stampa Allegri – Dopo la Champions League c’è bisogno di ripartire. La Juventus vivrà domani la vigilia della partita contro il Bologna in campionato, dopo la batosta subita a Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico. Come ogni vigilia che si rispetti, è attesa la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano parlerà ai microfoni […] More

Bologna Juventus - parla Allegri : la conferenza stampa LIVE : Qual è il suo ruolo nello spogliatoio nell'avvicinamento alla sfida? "Il suo ruolo è quello di miglior giocatore al mondo che trasmette serenità. L'altro giorno ha fatto una delle migliori ...

La delusione della Juventus - Allegri : 'Dobbiamo passare il turno' : Il rovinoso capitombolo rimediato dalla Juventus al Wanda Metropolitano ha deluso tutto il mondo bianconero, ma i più arrabbiati sono sicuramente i giocatori che non vogliono lasciare così repentinamente la Champions League, obiettivo prioritario della stagione in corso e per la quale è stato acquistato Cristiano Ronaldo. La trasferta a Madrid ha visto una squadra senza carattere, incapace di inventare qualcosa e imbrigliata tra le strette ...

Juventus - Guardiola potrebbe sostituire Allegri : possibile rivoluzione con lo spagnolo : La sconfitta per due a zero contro l'Atletico Madrid subita al Wanda Metropolitano ha messo fortemente in dubbio il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. L'allenatore toscano è stato aspramente criticato dai tifosi per le sue scelte (come la posizione di Dybala e l'avere lasciato in panchina Joao Cancelo, uno dei migliori giocatori del club bianconero sin qui). La dirigenza bianconera, in caso di eliminazione dalla ...

Juventus - Giletti difende Allegri e chiama Icardi in bianconero : Giletti Juventus – Intervenuto durante la trasmissione Tutti Convocati di Radio 24, Massimo Giletti, tifoso vip bianconero, ha parlato della situazione del club torinese. Il conduttore ha difeso Allegri e commentato le voci di un possibile approdo di Mauro Icardi alla Juve. Giletti difende la Juventus di Allegri. Poi la “chiamata” ad Icardi “Fare l’allenatore […] More

Bologna-Juventus - buone notizie per Allegri : 3 indisponibili per Mihajlovic : Bologna-Juventus – Il Bologna prosegue l’avvicinamento alla sfida contro la Juventus. La vecchia signora dovrà fare a meno di Douglas Costa e Khedira, mentre aumentano gli indisponibili per i bolognesi. buone notizie dunque per Allegri che dovrà vincere e convicere per allontanare le critiche e i malumori. Leggi anche: Guardiola-Juventus, cosa cambia con Pep? Ecco chi parte e chi […] More

Bologna-Juventus - conferenza stampa Allegri : le parole LIVE del tecnico : conferenza stampa Allegri – Dopo la Champions League c’è bisogno di ripartire. La Juventus vivrà domani la vigilia della partita contro il Bologna in campionato, dopo la batosta subita a Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico. Come ogni vigilia che si rispetti, è attesa la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano parlerà ai microfoni […] More

Bologna Juventus formazioni probabili - le scelte di Mihajlovic e Allegri : Bologna Juventus formazioni – La Serie A TIM 2018/2019 torna in campo per la 25^ giornata del campionato tra domani e domenica 24 febbraio. La capolista Juventus torna in campo domenica alle 15 al Dall’Ara, a caccia di riscatto dopo la brutta sconfitta in Champions League con l’Atletico Madrid. Allegri medita alcuni cambi per la sfida […] L'articolo Bologna Juventus formazioni probabili, le scelte di Mihajlovic e Allegri ...