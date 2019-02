Izzo e Iago Falque mandano in estasi il Torino | i granata sempre più vicini all’Europa

sportfair

(Di sabato 23 febbraio 2019) Ilsupera 2-0 l’Atalanta cone l’aggancia al 6° posto Ilsupera 2-0 l’Atalanta nell’anticipo del 25esimo turno di Serie A e aggancia, a quota 38, gli stessi nerazzurri e la Lazio al 6° posto in classifica, alimentando le proprie chance di qualificarsi per l’Europa League. A decidere la sfida dell’Olimpico-Grandele reti, una per tempo, diTano Pecoraro/LaPressePer iè il quinto risultato utile consecutivo senza subire reti, mentre i bergamaschi, che pagano a caro prezzo l’assenza del ‘Papu’ Gomez, incassano il secondo ko di fila dopo quello subito in casa dal Milan sette giorni fa; non il viatico migliore per preparare le semifinale di Coppa Italia di mercoledì contro la Fiorentina. Dopo una fase iniziale di studio la prima squadra a farsi pericolosa è quella ...