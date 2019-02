Isola dei Famosi | bufera su Fogli dopo gli insulti impronunciabili fatti ad Ariadna

Frasi culTV : The Voice - Ora o mai più 2 - Adrian - segreti dell'Isola dei famosi - chiude Il paradiso delle signore : Lo trovo acqua fresca, che ci sia o non ci sia non mi pare che cambi il mondo. Non vedo una 'questione Fazio', piuttosto una 'questione contratto di Fazio': mi pare eccessivo. Ma sta sul mercato, lui ...

Ariadna Romeo scaricata dal calciatore Acerbi perché è andata all’Isola dei Famosi : Ariadna Romeo scaricata da Acerbi giocatore della Lazio Ariadna Romero durante la sesta puntata dell’Isola dei Famosi, convocata da Alessia Marcuzzi in zona nomination in Palapa, ammette il flirt con il calciatoredella Lazio Francesco Acerbi. La cubana apprende pure, però, dalla bionda che il difensore, interrogato sulle pagine di Spy sulla relazione, l’ha praticamente scaricata. Ariadna Romero, rivelato il flirt con Francesco Acerbi ...

Chi è Yuri Rambaldi dell’Isola dei famosi 2019 : età e fidanzata : Chi è Yuri Rambaldi dell’Isola dei famosi 2019: età e fidanzata Personal trainer nella vita ma non solo. Ex spogliarellista e modello, Yuri Rambaldi ha da sempre una grande passione per il mondo dello spettacolo. Divenuto un volto noto per aver partecipato alla prima edizione di “Ex on the beach” ora sta letteralmente infiammando le spiagge dell’Honduras con la sua presenza. In particolare nella quarta del noto show ...

Isola dei FAMOSI 2019/ Le sorelle Mihajlovi e Aaron Nielsen a rischio nomination : ISOLA dei FAMOSI 2019, anticipazioni: Marina La Rosa nel mirino di Jo Squillo e Bettarini. Sarà lei la prossima nominata dal gruppo?

Isola dei Famosi - Simone Barbato e il retroscena hot : «Uno dei concorrenti era vergine» : Si chiama “Canto d’Honduras” ed è il libro con cui Simone Barbato, mimo di “Avanti un Altro” e concorrente della scorsa edizione dell’Isola dei Famosi, svela alcuni retroscena piccanti del programma. Il 38enne di Ovada, in provincia di Alessandria, ha scritto una sorta di diario da naufrago e nel frattempo sfidato Stefano Bettarini. «Bettarini, l’anno scorso, […]

Isola dei famosi - Riccardo Fogli si sente male : soccorso dal medico : Negli ultimi minuti dello spazio televisivo pomeridiano de L'Isola dei famosi, andato in onda nel pomeriggio del 22 febbraio, il cantante Riccardo Fogli si è sentito male, sotto il peso dell'occhio pubblico. Il naufrago, che nell'ultima puntata de L'Isola aveva ricevuto una sorpresa dalla moglie, la quarantenne Karin Trentini, potrebbe soffrire molto la lontananza da casa e soprattutto la mancanza della moglie, alla luce di quanto il cantante ha ...

L’Isola dei Famosi – Sesta puntata del 20 febbraio 2019 : Questa sera, in prima serata su Canale 5, sesto appuntamento con L’Isola dei Famosi, condotta per il quinto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato ad Alvin, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno due new entry che corrispondono al nome di Alba […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Sesta puntata del 20 febbraio 2019 sembra essere il primo su ...

Isola dei Famosi - Jo Squillo inorridita da Soleil : 'C'è inferiorità di ragionamento tra me e loro' : Da quando Soleil Sorgè è entrata all' Isola dei Famosi 2019 il clima tra i naufraghi è diventato in parte ostile. Jo Squillo , durante un confronto con la ragazza, ha cercato di farle capire che ...

Isola dei Famosi - paura per Riccardo Fogli : accompagnato dal medico alla fine del day time : Dopo l'intossicazione alimentare dei giorni scorsi, Riccardo Fogli al termine della fascia del day time dell' Isola dei Famosi di oggi si è sentito nuovamente male ed è stato accompagnato dal medico. ...

Puntate Isola dei Famosi - Ghezzal e Ariadna sempre più vicini : lo sfogo improvviso : Isola dei Famosi Puntate, cosa c’è tra Ariadna e Ghezzal? Gli occhi dei telespettatori dell’Isola dei Famosi sono tutti puntati su Ariadna Romero e Ghezzal dopo quanto accaduto in diretta. Ricapitoliamo tutto: la naufraga non ha reagito benissimo alle parole di Francesco Acerbi, calciatore con cui si stava frequentando prima dipartire per l’Isola dei Famosi, […] L'articolo Puntate Isola dei Famosi, Ghezzal e Ariadna ...

News Isola dei Famosi - Soleil fuori controllo : insulti pesantissimi agli altri naufraghi : Isola dei Famosi News, un day time di fuoco per Soleil Sorgè Se Soleil Sorgè non esistesse bisognerebbe inventarla. O forse no, visto che all’Isola dei Famosi ha superato davvero ogni limite avendo parlato malissimo dei naufraghi e usato parole inutilmente cattive nei loro confronti. Da giorni la Sorgè continua a farsi notare per il […] L'articolo News Isola dei Famosi, Soleil fuori controllo: insulti pesantissimi agli altri ...

Filippo Nardi : età e vita privata dell’inviato | Isola dei famosi : Filippo Nardi: età e vita privata dell’inviato | Isola dei famosi Inviato Isola dei famosi, chi è Filippo Nardi Filippo Nardi partirà come inviato per l’Honduras, l’ex gieffino prenderà il posto di Stefano De Martino, inviato della scorsa edizione. La quattordicesima edizione de L’Isola dei famosi è quindi pronta a partire, in onda in prima serata a partire dal 24 gennaio. Tra gli ex “gieffini” che ...

Anticipazioni Isola dei Famosi - Marina ammette complotto : Jo Squillo è una furia : Isola dei Famosi Anticipazioni, Jo Squillo contro Marina La Rosa Di notte c’è stato il tanto atteso chiarimento all’Isola dei Famosi tra Marina La Rosa e Jo Squillo dopo che la prima ha deciso di non salvare la seconda ma Luca Vismara per un motivo ben preciso. A raccontare tutto è stato Stefano Bettarini a […] L'articolo Anticipazioni Isola dei Famosi, Marina ammette complotto: Jo Squillo è una furia proviene da Gossip e Tv.