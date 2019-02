Irama ritira il disco di platino ad Amici di Maria De Filippi tra nuovi accessi al serale

optimaitalia

(Di sabato 23 febbraio 2019)ildiaddiDeper l'album Giovani per sempre, rilasciato in seguito alla partecipazione al Festival di Sanremo nei Campioni. La riedizione delGiovani ottime ildie a consegnarlo adDenella puntata didi sabato 23 febbraio.In studiopresenta il nuovo singolo, La ragazza con il cuore di latta, e ringrazia la padrona di casa per l'accoglienza. Adha imparato molto e quella scuola è "una ricchezza che mi porterò per sempre dentro", dice, in riferimento all'esperienza del programma che lo scorso anno l'ha visto trionfare.Al termine della puntata odierna didiDe Fiippi sono state assegnate due maglie di sfida a Valentina e Federico mentre il ballerino Umberto ha avuto accesso diretto alla fase. Umberto si aggiunge ai 4 concorrenti già in possesso della ...