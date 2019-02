India | almeno 95 morti per liquore distillato illegalmente | undici arresti

In India sono morte almeno 70 persone per aver bevuto liquore di contrabbando : Nello stato dell’Assam, nel nordest dell’India, almeno 70 persone sono morte e altre 200 sono state ricoverate per aver bevuto liquore prodotto illegalmente: tutte le persone coinvolte lavoravano in piantagioni di tè nei distretti di Golaghat e Jorhat. La notizia è

Almeno 17 persone sono morte per un incendio in un hotel a New Delhi - in India : Almeno 17 persone sono morte per un incendio in un hotel di New Delhi, in India. L’incendio è iniziato intorno alle tre della notte tra lunedì e martedì nell’hotel Arpit Palace, un albergo a basso costo nell’area di Karol Bagh. I vigili

Deraglia treno in India : almeno 6 morti e 10 feriti : Deragliato in India orientale un treno diretto a New Delhi: 7 carrozze sono uscite fuori dai binari, almeno 6 persone sono morte e altre 10 sono rimaste ferite. L’incidente si è verificato nello stato di Bihar, per cause ancora in corso di accertamento. I soccorritori sono al lavoro per estrarre le persone dalle lamiere. In India la maggior parte degli incidenti ferroviari è causata da scarsa manutenzione o errore umano. L'articolo ...