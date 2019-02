Il video della prima puntata di Non Mentire finalmente disponibile su Mediaset Play

Casting per un video da girare in Romagna e spettacoli della Bottega degli Artisti di Roma : Sono attualmente in corso le selezioni di attori o aspiranti tali per la realizzazione di un importante video di carattere promozionale, finalizzato a far conoscere in modo adeguato la Bassa Romagna. L'organizzazione della interessante iniziativa è curata dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e i Casting si terranno a breve presso la Rocca di Lugo. Sono inoltre aperte le selezioni per la ricerca di attori, cantanti, ballerini, presentatori ...

Urla e paura - incidente tra 2 navi da crociera : le immagini e l’audio della collisione - rumori inquietanti [video] : paura per migliaia di vacanzieri: 2 navi da crociera (MSC Orchestra e MSC Poesia) si sono scontrate lo scorso 20 Febbraio, generando un forte e inquietante rumore di impatto e distacco di rottami. L’incidente è accaduto a Buenos Aires (Argentina): il video a corredo dell’articolo mostra una nave mentre effettua una manovra vicino a un’altra, ferma al porto. Numerose persone impaurite hanno assistito alla collisione, sia dalle ...

videocamere su divisa e magistrati in piazza con le Forze dell’Ordine - proposta della Lega : Nei fatti di cronaca che quotidianamente si sentono o leggono capita spesso di imbattersi in eventi che portano nell’occhio del ciclone rappresentanti delle Forze dell’Ordine ai quali si contesta l’operato. Carabinieri e poliziotti che spesso vengono accusati di adoperare in maniera impropria la forza soprattutto durante manifestazioni, cortei ed eventi che da pacifici si tramutano in tumultuosi. Fatti di cronaca dicevamo, come quello recente di ...

Formigoni condannato - dal Pirellone al carcere di Bollate : il caso spiegato in un minuto. La videoscheda della vicenda : Roberto Formigoni è stato condannato in via definitiva a 5 anni e 10 mesi per corruzione nella vicenda del crac delle fondazioni Maugeri e San Raffaele. Dopo la sentenza della Cassazione, l’ex governatore della Lombardia è entrato nel carcere di Bollate per scontare la pena stabilita dalla Cassazione. Nella videoscheda dell’Ansa, il caso che ha coinvolto il Celeste riassunto in un minuto: dagli anni al Pirellone, alle foto in yacht ...

video/ Napoli Zurigo - 2-0 - : highlights e gol della partita - Europa league - : Video Napoli Zurigo , risultato finale 2-0, : highlights e gol della partita, valida per i sedicesimi di Europa league. Gli azzurri trovano la qualificazione.

video Vanessa Ferrari - ritorno da sballo : prima al corpo libero in Coppa del Mondo. Riviviamo l’esercizio della Leonessa : Vanessa Ferrari ha incantato tutti ancora una volta e ha dominato le qualificazioni al corpo libero della seconda tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica. La bresciana si trova al comando con 13.300 punti e tornerà in pedana domenica per inseguire la vittoria a 500 giorni dall’infortunio subito ai Mondiali 2017: oggi la 28enne ha commesso alcune piccole sbavature ma il suo esercizio è stato strepitoso e le ha permesso di ...

USA - rara neve nel sud della California : imbiancate Los Angeles - Malibù - Pasadena e molte altre insolite località [FOTO e video] : 1/17 ...

video Matteo Trentin vince la seconda tappa della Vuelta Andalucia : riviviamo la volata del Campione d’Europa : Matteo Trentin ha vinto la seconda tappa della 65^ Vuelta Andalucia, il Campione d’Europa si è imposto allo sprint sul traguardo di Siviglia: il velocista della Mitchelton-SCOTT ha interpretato al meglio gli ultimi metri e, scortato da un treno fantastico, è riuscito ad avere la meglio con grande scaltrezza. Di seguito il VIDEO della vittoria di Matteo Trentin alla Vuelta Andalucia. VIDEO volata Matteo Trentin Vuelta ...

Mondiali Sci di Fondo – L’impresa della libanese Ghiwa Fakhry : cade - si rialza e arriva ultima fra gli applausi [video] : Goffa, esilarante, ma tenace e dura a morire: l’impresa di Ghiwa Fakhry ai Mondiali di sci di Fondo di Seefeld 2019 E’ lei, Ghiwa Fakhry, l’eroina di oggi a Seefeld. Nella località austriaca sono iniziati oggi i Mondiali di sci di Fondo, che hanno regalato spettacolo, divertimento ed emozioni sin dai primi momenti. Durante le qualificazioni della sprint TC femminile, la fondista libanese è diventata ‘l’atleta ...

Alita - Angelo della battaglia : il video della Virtual Camera Experience - : Un viaggio Virtuale nel mondo futuristico di Alita - Angelo della battaglia. Il film è nelle sale in questi giorni e al momento vanta un botteghino mondiale di oltre 140 milioni di dollari.

Tour of Oman – Non c’è pace per Pozzovivo : ancora una terribile caduta per il ciclista della Bahrain Merida [FOTO e video] : terribile caduta per Domenico Pozzovivo nella tappa conclusiva del Tour of Oman: il ciclista italiano della Bahrain Merida stringe i denti e si aggiudica il secondo posto della classifica generale nonostante le ferite Si è conclusa oggi l’edizione 2019 del Tour of Oman: Lutsenko si è aggiudicato la vittoria della classifica generale, lasciandosi alle spalle un ottimo Domenico Pozzovivo. Dopo il terzo posto di ieri, il corridore ...

Teresa Langella difende Andrea dagli insulti : il video sul profilo Instagram della Mennoia : A quasi una settimana dalla messa in onda della sua scelta, Teresa Langella si è fatta viva sui social network con un video messaggio che sta facendo molto discutere: la ragazza, infatti, si è esposta per difendere Andrea Dal Corso dai tanti insulti che sta ricevendo dopo averle detto "no". Con un filmato che è stato caricato da Raffaella Mennoia su Instagram, l'ex tronista ha anche fatto sapere che presto racconterà la sua versione dei fatti, e ...

Samsung Galaxy S10 tutto (o quasi) già svelato prima della grande presentazione di stasera [FOTO e video] : 1/5 ...

video/ Lione Barcellona - 0-0 - : gli highlights della partita - Champions league - : Video Lione Barcellona , risultato finale 0-0, : gli highlights della partita, valida come andata degli ottavi di Champions league e giocata al Parc OL.