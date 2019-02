Il Toro è casa mia | Giuseppe Culicchia | ' Giocate di prima come ai tempi di Júnior | è il

Mazzarri batte Spalletti - il Toro porta a casa i tre punti : In fin dei conti Walter Mazzarri e Luciano Spalletti sono toscani, si conoscono da tempi immemori, cenavano insieme ai tempi del corso allenatori, così ha raccontato il livornese e granata.Cercano di somigliarsi in tutto, anche nel modo di giocare, quindi Luciano da Certaldo decide di cambiare l’Inter, o meglio, di sorprendere Walter da San Vincenzo e sistemare i suoi come all’andata. Quindi difesa a tre, come quella dei padroni di ...