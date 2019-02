Il Torino stende l’Atalanta e l’Europa è sempre più vicina 

Torino -Inter 1-0 - Serie A : un colpo di testa di Izzo stende i nerazzurri - colpaccio dei granata : Il Torino ha sconfitto l’Inter per 1-0 nel match valido per la 21^ giornata della Serie A, i granata festeggiano di fronte al proprio pubblico nel giorno del centesimo anniversario della nascita di Valentino Mazzola e si confermano al decimo posto in classifica in piena lotta per un posto in Europa mentre i nerazzurri crollano contro pronostico. I ragazzi di Luciano Spalletti si trovano sempre al terzo posto con cinque punti di vantaggio ...

El Shaarawy stende il Torino e porta la Roma in zona Champions : La Roma doma il Toro dopo una vera e propria battaglia in campo e torna in zona Champions. I giallorossi si impongono in casa contro i granata per 3-2 e salgono al quarto posto scavalcando in un solo colpo Lazio e Milan, in campo rispettivamente domani al San Paolo contro il Napoli e lunedì al Ferra