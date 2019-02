Il sottosegretario Tofalo scatena l' ira del ministro Trenta | un video con Hitler per

Sindacati militari - sottosegretario Tofalo sotto accusa sui social per il videospot con Ganz-Hitler : In un paese normale la sua triste esperienza politica sarebbe finita nel momento stesso in cui ha pubblicato sto video!'. Pasquale Fico entra nel merito: ' sotto segretario alla Difesa Angelo Tofalo si ...

F35 - il sottosegretario alla Difesa Tofalo (M5s) : “Tecnologia ottima - non possiamo rinunciarvi. In Italia se ne parla in maniera distorta” : “In Italia, in questi anni, se n’è parlato in maniera distorta. Il programma F-35, che ormai è avanti e c’è da oltre 20 anni, a differenza di quanto spesso qualcuno ha detto, è un aereo che ha un’ottima tecnologia, forse la migliore al mondo in questo momento”. Parola del sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, esponente del M5s. Che proprio sugli F-35, durante il convegno alla Camera dal titolo Difesa ...