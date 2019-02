Il razzismo dei tifosi dell' accoglienza

Per dire basta al razzismo nasce il partito dei nuovi italiani : Il movimento fondato da Stephen Ogongo, giornalista originario del Kenya, conta già seimila adesioni e punta a diventare un partito per presentarsi alle prossime elezioni. Tra gli obiettivi la riforma della cittadinanza e il diritto di voto

Squalificato per razzismo - si riscatta allenando dei ragazzi africani : ROMA - 'Avevo accettato la squalifica senza avere nulla da obiettare visto che non ero dalla parte della ragione, è giusto così. Anzi, mi dispiace per il mio comportamento, perché usare certe parole ...

Reddito cittadinanza - il razzismo dei pochi fortunati lavoratori contro l’uomo sul divano : Dirò di più: sono sempre dalla parte della ridistribuzione del denaro in un mondo in cui il ricco continua ad arricchirsi e i poveri diventano sempre più poveri. Sarò sempre dalla parte di uno Stato che non ti affossa perché l'età anagrafica, la condizione sociale o semplicemente i fortunati casi della vita hanno fatto di te un relitto produttivo, uno scarto del mercato e un cittadino percepito come un fastidioso costo.Continua a leggere