Il primo lander privato e la nuova corsa alla Luna

Elon Musk porterà il primo lander privato sulla Luna : Il lancio della sonda Beresheet in Florida (foto: Getty Images) Nella notte italiana è decollata da Cape Canaveral, in Florida, la prima sonda privata diretta sulla Luna. Si tratta del lander israeliano Beresheet, montato a bordo del razzo Falcon 9 di SpaceX, l’azienda aerospaziale fondata da Elon Musk. Falcon 9 first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship, completing this booster’s third launch and landing. ...