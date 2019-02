Green Book è un film che va proiettato nelle scuole

ilnapolista

(Di sabato 23 febbraio 2019) Nel profondo Sud americano del 1962 Perché il” del regista Peter Farrelly e con sceneggiatura originale di Nick Vallelonga, Brian Currie e Peter Farrelly conquista sempre più pubblico, ha vinto il Golden Globe ed ha una profluvie di candidature all’Oscar (migliore, attore protagonista, non protagonista, sceneggiatura originale, montaggio)? Per tutte queste ragioni, ma soprattutto per gli attori protagonisti Viggo Mortensen e Mahershala Ali.Tony Lip (Frank Antony Vallellonga, Viggo Mortensen), un italoamericano, fa il buttafuori in un club newyorchese e trovandosi disoccupato viene assunto dal geniale virtuoso del pianoforte Don Shirley (Mahershala Ali), afroamericano ricco e famoso, addirittura con residenza fissa al di sopra della Cargie Hall. Dovrà accompagnarlo come autista in una tournée nel profondo Sud americano nel 1962 anno in cui la segregazione ...