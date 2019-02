Gli store dei giganti Gdo e ristorazione firmati Falsini Building | dopo la Lidl a

Netri e i Laredo in radio e neGli store con il singolo “Amore tattile” - estratto dall’ album “Sogni di periferia” : ALL MUSIC NEWS Netri e i Laredo in radio e negli store con il singolo “Amore tattile”, estratto dall’ album “Sogni di periferia” “Amore tattile” è il nuovo singolo della band toscana Netri e i Laredo, brano che lancia il loro primo album “Sogni di periferia”, dopo l’uscita del singolo di esordio “Per niente facile”. Si tratta di uno degli ultimi brani nati in studio, creato quasi per caso quando ormai il disco sembrava concluso. Una canzone che ...

Apple ha pagato 120 miliardi di dollari aGli sviluppatori di App Store - : Nel 2014, Apple aveva annunciato ricavi per gli sviluppatori di tutto il mondo per 20 miliardi di dollari, con 6,5 miliardi per i developer europei, quindi una fetta ben più alta del 32,5%. Nella ...

World War Z sarà un'esclusiva di Epic Games Store : Gli sviluppatori spiegano perché questa decisione è un vantaggio per i giocatori : Quando Metro Exodus divenne improvvisamente un'esclusiva a tempo per lo Store di Epic Games, nonostante fosse già disponibile per il pre-ordine tramite Steam, la community PC si divise sull'improvviso spostamento. Con la crescente popolarità del negozio di Epic, ora anche lo studio Saber Interactive è pronto a portare il suo World War Z.Come riporta Comicbook, Saber ha annunciato che World War Z sarà ritirato da Steam. Prevedibilmente, la ...

Gmail si aggiorna con il tema bianco per tutti Gli utenti dal Play Store : Il tema bianco di Gmail per Android si sta diffondendo ampiamente e a breve raggiungerà tutti gli utenti dell'app. Oltre all'aspetto puramente estetico, la versione 9.1.13 di Gmail permette di visualizzare facilmente gli allegati, specialmente le immagini, senza la necessità di aprire o scorrere una conversazione, cambiare account più facilmente tramite il selettore in alto a destra e scegliere tra diversi tipi di visualizzazione. L'articolo ...

Aptoide : funzionamento e miGliori repository dello store di app per Android : Abbiamo già parlato di Aptoide nel nostro approfondimento sui migliori market alternativi per Android. In effetti Aptoide è lo store di applicazioni che ha più successo dopo il Play store. Contiene un numero enorme di app ed un catalogo molto variegato, si va dalle app rifiutate dallo store di Google a quelle gratuite, dai giochi […] Aptoide: funzionamento e migliori repository dello store di app per Android

Mi Store è l’app ufficiale di Xiaomi che offre ulteriori vantaggi aGli acquirenti : Mi Store è l'applicazione ufficiale di Xiaomi per cercare, sfogliare e acquistare i prodotti Mi, inclusi smartphone, tablet e accessori. L'app consente di registrarsi per le vendite flash, beneficiare della priorità assicurata su tutti i nuovi lanci di prodotti, offerte speciali e sconti, monitorare lo stato degli ordini e e beneficiare della sostituzione senza costi aggiuntivi in caso di difetti del prodotto. L'articolo Mi Store è l’app ...

Un’anima è il nuovo singolo di Dodi BattaGlia - presto anche il DVD Perle con le date instore : Il nuovo singolo di Dodi Battaglia è Un'anima. Il brano è quello scritto da Giorgio Faletti e che l'ex chitarrista dei Pooh avrebbe voluto portare al Festival di Sanremo 2019 ma che non è stata inserita nella rosa dei campioni dell'ultima edizione condotta da Claudio Baglioni. Il brano sarà contenuto nel doppio album live Perle che Dodi Battaglia ha deciso di spedire sul mercato a cominciare dal 15 marzo, mentre tutti coloro che ...

Daniela Poggiu - "pastoressa" sarda che non uccide Gli agnelli : "Col latte il guadagno è poco - ma resisto" : Daniela è una ragazza sarda di 27 anni e di mestiere fa il pastore (anzi la "pastoressa", come lei stessa ama definirsi), per scelta non uccide gli animali. Nella sua azienda, infatti, si occupa solo di allevamento e produzione di latte.Non macelliamo gli animali. Io non ho mai fatto male e tanto meno ucciso uno dei miei agnelli. Non l'ho mai fatto. E non lo farei mai.Queste le parole di Daniela Poggiu, ex studentessa nuorese intervistata ...

Nuove offerte PlayStation Store : i miGliori giochi PS4 a prezzo scontato fino al 18 febbraio : Quando iniziano Nuove offerte PlayStation Store, per i fedelissimi di casa Sony è praticamente impossibile resistere. Si tratta di sconti per i migliori videogame disponibili su PlayStation 4, naturalmente avviati dal colosso nipponico e solo in versione digitale. Archiviati i saldi in occasione di San Valentino, è quindi tempo di guardare allo Store online del monolite nero, "addobbato a festa" per il weekend. Gli addobbi fanno naturalmente ...

L’instore tour di Federica Carta per Pop Corn e le date con Shade : Gli appuntamenti firmacopie da Padova a Nuoro : L'instore tour di Federica Carta per l'album Pop Corn parte oggi, nel giorno del rilascio del disco. Questo pomeriggio, la cantante sarà a Padova e poi a Mestre per incontrare i fan in possesso di una copia fisica dell'album rilasciato dopo l'esperienza al Festival di Sanremo 2019, in coppia con Shade. Proprio Shade sarà con lei in alcuni degli appuntamenti firmacopie. I due saranno presenti insieme a Milano il 16 febbraio e a Roma il 21 ...

Ufficiali le date del tour 2019 de Il Volo per Musica e Gli appuntamenti instore : al via la prevendita dei biGlietti : Annunciate le date del tour 2019 de Il Volo per Musica e quelle degli appuntamenti instore in partenza con l'uscita dell'album. Sono usciti dall'ultimo Sanremo da terzi su un podio sorprendente e contestato, ora incontrano il pubblico per promuovere il loro nuovo album: le date instore de Il Volo per Musica partono il 22 febbraio da Milano, nel giorno del lancio del nuovo album, per poi girare i negozi di dischi delle principali città ...

Ritornano Gli sconti sul Play Store : oltre 40 le app e i giochi in offerta per il weekend : Sono più di 40 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 22 gratis) sul Play Store. Quale modo migliore per affrontare questo weekend? L'articolo Ritornano gli sconti sul Play Store: oltre 40 le app e i giochi in offerta per il weekend proviene da TuttoAndroid.

'Record Store Day 2019' - svelati Gli ambasciatori dell'evento : sono i Pearl Jam : 'In ogni negozio di dischi indipendente dove sono entrato, ne ho ricavato sempre qualcosa in termini di ottima musica e di sensazioni forti. Mi sento sempre un pò meglio quando esco da un negozio di ...

Torino - Questore : 'Vera e propria azione militare dietro Gli scontri di ieri'. 11 arresti : 'Abbiamo avuto a che fare con gente addestrata' ha detto oggi Francesco Messina sui disordini di ieri, dopo lo sgombero di un edificio occupato. 'A dare solidarietà al gruppo eversivo c'erano soggetti ...